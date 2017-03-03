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500 белорусов оштрафовали за провоз иностранцев через границу с Россией

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  • 3.03.2017, 14:17
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Чаще всего наши земляки подвозили на своих автомобилях граждан Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Ливана.

Около 500 белорусов в 2016 году наказали за провоз иностранцев и лиц без гражданства через границу с Россией. Чаще всего наши земляки подвозили на своих автомобилях граждан Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Ливана, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Иностранцы таким образом пытались попасть на российскую территорию, не имея надлежащих документов, а значит нарушали законодательство России. Белорусы, которые им помогали, бесплатно или за деньги, также стали нарушителями. Обычно россияне их штрафовали на 1000 российских рублей (32,5 белорусского рубля).

Государственный пограничный комитет предупреждает, что если правоохранители выяснят, что белорус-водитель действовал умышленно, то административное дело могут переквалифицировать в уголовное. Размеры штрафа уже будут другие — до 200000 российских рублей (6500 рублей), а могут отправить и за решетку на срок до 2 лет.

Еще одно нарушение, которое в прошлом году допускали белорусы — поездки Россию без документов. За это грозит штраф — от 2000 до 5000 российских рублей (от 65 до 162,5 белорусского рубля) — и, возможно, депортация.


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