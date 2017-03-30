Отказавший назвать фамилию герой Дня Воли не растерялся перед медведем на Кавказе 9 30.03.2017, 8:16

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Дочь бойкотировавшего судебный беспредел минчанина рассказала удивительные подробности из биографии отца.

Издание nn.by разыскало родных задержанного, который три дня отказывался называть свое имя. Им оказался 63-летний бывший альпинист и инженер Валерий Тимошенко.

Минчанин Валерий Тимошенко до сих пор ходит в походы, три раза в неделю бегает по 10 километров и носит сорочку с коротким рукавом при +15°C.

Сегодня детям задержанного сообщили, что он отбывает административный арест в ЦИП на Окрестина.

Тимошенко три дня отказывался называть свою фамилию после задержания во время мирной акции 25 марта. До сих пор данные арестованного не фигурировали в списках задержанных. Родные три дня искали его по отделениям милиции и СИЗО.

«Мы начали волноваться, когда Валерий перестал выходить на связь 25 марта. Последний раз тесть позвонил нам в 14.00 и сказал, что находится возле Академии наук и вокруг задерживают без разбора людей. Мы попросили его уйти, но слишком у него справедливый характер и он остался. Наверное, решил кого-то вытянуть оттуда», — говорит Роман Авласенков, зять Валерия Тимошенко.

Дочь Валерия, Елена, говорит, что еще 25-го вечером им позвонили и сказали, что отец останется до суда за решеткой. От очевидцев задержания стало известно, что у Тимошенко повреждены ребра и есть проблемы со здоровьем.

«Мы немножко успокоились, когда увидели информацию, о человеке, который отказывался себя называть. Правда, после того как на каком-то информационном ресурсе прочитали о доставленном в больницу и избитом Валерии — чуть не сошли с ума. Выяснилось, что это не Тимошенко Валерий, а Валерий Щукин. Затем ситуация прояснилась, когда Павел Белоус, которого судили за акцию 26-го, рассказал, что сидел в одной камере с Валентином, бывшим альпинистом, который отказывается себя называть. Начали звонить на Окрестина», — сказала Елена Авласенкова.

Во вторник родные дозвонились в ЦИП, где им сказали, что личность отца установлена. Через два часа состоялся суд. Суд Ленинского района осудил Валерия Тимошенко на 15 суток административного ареста.

Очевидно, суд состоялся без участия родных, свидетелей и адвоката. Сегодня в ЦИП подтвердили, что Валерий Тимошенко находится там и приняли передачу. Администрация ЦИПа отказалась передавать арестанту теплые вещи.

«Не удивляюсь, что папа не назвал свои данные милиционерам. Наверное, не говорил ничего ввиду необоснованности задержания. Не знаю, запугивали чем-то отца или нет, но он не из пугливых. В прошлом году он с друзьями ходил в поход на Кавказ. К ним в палатку чуть не ворвался медведь. Вот это был экстремальный случай, другой от страха умер бы и запаниковал. А они притихли, переждали и продолжили поход», — рассказала Елена Авласенкова.