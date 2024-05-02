У белорусских студентов польских вузов появились проблемы с визами 5 2.05.2024, 11:12

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Известно минимум о шести случаях.

Белoрусским студентам начали отказывать в выдаче виз для учёбы в Польше. А тем, чьи заявления удовлетворяют, визы выдают на более короткие сроки: вместо года — полгода. Студенты вынуждены пропускать занятия и не знают, как разбираться с пропусками Нrodna.life известно о шести случаях за последний месяц.

Студентка Анна учится в польском вузе уже третий год. Проблем с получением визы у неё не возникало до лета 2023 года. Тогда визу ей открыли только на полгода, хотя ранее всегда выдавали на год. Девушка готовилась подавать документы на продление студенческой визы в Гродно 15 марта 2024 года.

— В деканат моего университета позвонили из какого-то польского министерства, откуда конкретно, не уточнили. Спрашивали, учусь ли я вообще. Деканат им ничего не ответил, потому что не было официального запроса. А через неделю мне почтой в Минск пришёл паспорт. Визы в нём не оказалось, мне было отказано по пункту 10 (решения об отказе в выдаче национальной визы). Что именно это за пункт, я разобралась уже потом. Сейчас многим студентам по этому пункту отказывают. Отказ был от МИД Польши.

Пункт 10 решения звучит как «Существуют обоснованные сомнения по Вашему намерению покинуть территорию Польши перед окончанием срока визы». А также — в достоверности предоставленных сведений о целях и условиях предполагаемого пребывания. Решение об отказе в выдаче визы принимает консул.

— Когда я начала разбираться, почему мне дали отказ, то выяснила, что МИД Польши не сделал официальный запрос в университет, без которого вуз не имеет права разглашать какую-либо информацию. Скорее всего, мне было отказано именно поэтому, хотя при подаче документов в Гродно я приложила официальное подтверждение моего статуса студента с печатями университета. Оно было оформлено сразу после сдачи сессии. Раньше такого документа было достаточно.

По словам Анны, сам процесс записи на подачу документов на студенческую визу тоже вызывает трудности. Девушка записывалась через визовое агентство, и получить дату удалось лишь спустя три недели ожидания.

Как подать апелляцию?

По информации на сайте gov.pl, если вы не согласны с решением консула, у вас есть право подать заявление с просьбой о повторном рассмотрении визовой анкеты. Заявление необходимо подать в консульское учреждение, выдавшее решение, в течение 14 дней с момента его получения. Консульский сбор за повторное рассмотрение составляет 60 евро, а само заявление рассматривается консулом в течение семь дней.

— Мне пришлось снова ехать в Гродно для того, чтобы подать апелляцию. К ней я также приложила письмо от руки с просьбой выдать мне визу и рассказом о моих намерениях оставаться учиться дальше в магистратуре. Я сразу же начала звонить в университет с просьбой написать официальные письма консулу и в МИД и подтвердить, что я действительно продолжаю обучение. Спустя две недели визу мне всё-таки открыли, но снова на полгода, только до 30 сентября.

Журналистам известно как минимум о шести случаях отказа в студенческой визе за последний месяц. В одном из визовых агентств Минска студентам подтвердили, что случаи отказа по студенческим визам в последнее время участились.

С чем связаны подобные решения, пока неизвестно.

Сложности с получением визы влияют на их посещения занятий и ставят под вопрос возможность продолжения учёбы за рубежом.

— В общей сложности на оформление визы в этот раз у меня ушёл месяц, — прокомментировала сложившуюся ситуацию студентка. — Я приехала в Беларусь 15 марта, а уехала 21 апреля. И это без учёта того, сколько времени ушло, чтобы получить дату на подачу документов. Даже несмотря на большое количество праздничных дней в Польше в этот период, я все равно пропустила четыре недели учёбы. Как в дальнейшем мне разбираться с пропусками, я пока не знаю.