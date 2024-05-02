«Не могу сдать доллары» 3 2.05.2024, 10:53

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У некоторых белорусов возникли проблемы с обменом валюты.

Сразу несколько человек поделились с «Радыё Свабода» проблемой с продажей валюты в Беларуси в обменниках. Один из собеседников говорит, что купюру номиналом в 100 долларов не стали брать сразу в нескольких банках. В одном на ней увидели пятно, во втором сказали, что это денежная плесень и ее не возьмут. Сдать купюру через автоматический терминал обмена также не удалось.

В другом случае у человека отказались принимать купюру номиналом 20 долларов. Однако ее легко удалось обменять в другой стране. Причина отказа та же-денежная плесень.

Еще в одном случае деньги не взяли в белорусском обменнике за штампы на них. Пока проблема не носит массового характера, это скорее единичные случаи, что подтверждается и статистикой Нацбанка. За январь—март физические лица больше продавали валюты, чем покупали.

Почему возникают проблемы

С февраля этого года белорусские банки ввели единые правила обмена валюты. В них прописаны случаи, когда купюру могут не взять. Белорусские банки принимают иностранные купюры с одним надрывом или надрезом длиной до 10 миллиметров.

На банкноте может быть не более 4 отверстий (проколов) диаметром до 1 миллиметра. Есть и ограничение по поводу проверки банкноты в ультрафиолетовых лучах. Если на банкноте в ультрафиолете видно пятно, то оно должно быть не больше квадрата, у которого одна сторона занимает 30 миллиметров (или три квадрата с одной стороной до 10 миллиметров).

Не может быть нарушена структура бумаги, банкнота не должна крошиться и рассыпаться. Ограничения не касаются российских рублей. С 1 февраля «Приорбанк» также ввел ограничения: сейчас в терминалах этого банка нельзя обменять купюры в 100 долларов на рубли. Этот банк был одним из немногих, у кого такая возможность была.

«Банкам не выгодны доллары»

Эксперт Анатолий Харитончик обращает внимание на то, что многие белорусские банки попали под санкции и сейчас им не очень выгодно иметь дело с иностранной валютой.

- Многие банки находятся под санкциями, долларовые расчеты для них осложнены, для них нет особого стимула иметь пассивную валюту (доллары и евро). Им нужно где-то это размещать, а спрос на валютные кредиты тоже снизился. Естественно, что они стремятся снижать количество валютных операций. Также из-за санкций банкам стало сложно избавиться от старых купюр, - рассказывает Анатолий Харитончик.

США ввели санкции и ограничения для ряда белорусских банков после российского вторжения в Украину.

Под санкции попали Национальный банк, «Беларусбанк», «Альфа Банк», «БелВЭБ», «Белинвестбанк», «ВТБ-Беларусь», «Сбер Банк», «Белагропромбанк», 2Банк развития». Ограничения тем или иным образом коснулись и других банков.