«Тертеля должны на веревке привести в украинскую тюрьму» 2.05.2024, 11:23

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Иван Тертель

Отреагирует ли СБУ на слова главы белорусского КГБ?

Как известно, на днях глава КГБ Беларуси Иван Тертель объявил, что якобы «в детских больницах Киева размещаются террористы, которые должны быть уничтожены». В связи с этим он назвал конкретные адреса больниц, пишет в «Фейсбуке» Андрей Магера, эксперт по конституционному праву украинского Центра политико-правовых реформ (ЦППР).

Мы знаем, что любые поражения объектов гражданской инфраструктуры, тем более, если там будут находиться дети, являются нарушением законов и обычаев войны. За это должна наступать ответственность, предусмотренная статьей 438 Уголовного кодекса (УК) Украины.

В понимании статьи 14 УК Украины, подготовкой к уголовному правонарушению является умышленное создание условий для совершения уголовного правонарушения, в частности для того, чтобы после заявления этого КГБшника российские ракеты нанесли удар по детским больницам города Киева.

Может ли иностранец отвечать согласно Уголовному кодексу, если он совершил свои действия за границей? Да, может. И должен. Об этом говорится в части первой статьи 8 УК Украины: иностранцы, не проживающие постоянно в Украине, подлежат в Украине ответственности, если они совершили тяжкие или особо тяжкие преступления против прав и свобод граждан Украины или интересов Украины.

Напомню, что статья 438 УК Украины в понимании части шестой статьи 12 УК Украины содержит особо тяжкое преступление, потому что за его совершение предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы на более 10 лет.

Принимая во внимание, что согласно пункту 3 статьи 24 Закона Украины «О Службе безопасности Украины», части второй статьи 216 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины, именно СБУ должна открыть соответствующее уголовное производство, расследовать его, а затем с участием прокуратуры передать в суд для вынесения приговора.

Согласно статьи 214 УПК Украины, существуют все основания для открытия уголовного производства.

Это нужно, чтобы после войны Тертеля искали по всему миру и на веревке привели в украинскую тюрьму для отбытия наказания.

И чтобы в целях всеобщей превенции у всех этих тертелей язык в дальнейшем находился исключительно за зубами.