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Зеленский рассказал, что нужно для завершения войны

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  • 17.05.2024, 11:57
  • 3,056
Зеленский рассказал, что нужно для завершения войны
Владимир Зеленский

Путин не хочет вести диалог.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, для завершения войны необходимо создать основу, чтобы российский диктатор Владимир Путин также начал искать пути завершения боевых действий.

Об этом он заявил в пятницу, 17 мая, во время встречи с журналистами, пишет «Интерфакс-Украина».

«На сегодня основа должна быть для того, чтобы Путин искал так же выход из этой ситуации, потому что сейчас у него нет дискомфорта», — отметил Зеленский.

По словам президента Украины, сейчас существует ряд вопросов, над которыми надо ежедневно работать.

«Потому что — куда мы стреляем? Что мы можем атаковать? Чем? Насколько экономически нам будут помогать? Санкции дожмем — не дожмем? Трибунал будет — не будет? Надо ответить себе на каждый из этих вопросов. И ежедневно работать и продвигаться по каждому из этих направлений», — подчеркнул он.

Зеленский также добавил, что Путину сейчас не выгодно вести диалог со всем миром

«Потому что даже тот же Китай ему скажет: объясни захват территорий! Потому что Китай выступает за территориальную целостность любого государства», — заявил президент.

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