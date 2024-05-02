Генерал США назвал приоритетные цели для ракет ATACMS и самолетов F-16 1 2.05.2024, 10:57

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Ограничений по ударам нет.

Российские штабы, артиллерия и логистика на линии фронта и в Крыму будут приоритетными целями для ракет ATACMS. Украинский Генштаб найдет лучшие цели для самолетов F-16. Генерал Бен Ходжес, бывший командующий армии США в Европе, рассказал в интервью «РБК-Украина» подробности.

Он отметил, что страна может использовать ATACMS по своему усмотрению. Ограничений, по его словам, по ударам нет.

Ходжес отметил, что украинский Генштаб сделает лучший выбор, где ракеты будут использованы, поскольку их не будет бесчисленное количество. По его мнению, нужно установить приоритет для уничтожения соответствующих целей, а это могут быть российские штабы, логистика и артиллерия.

«Я думаю, что это будут приоритетные цели», — сказал он.

Генерал заявил, что точный удар на большое расстояние — это то, что сделает Крым непригодным для войск РФ, их ВКС и ВМС не смогут и дальше действовать, потому что почти вся территория Крыма в пределах досягаемости этих вооружений.

Ходжес не уверен, что использование ATACMS против Крымского моста — лучшее применение подобного вооружения. Он призвал использовать эти ATACMS для лучшего эффекта, чтобы уничтожить логистику, штабы, артиллерию и воздушные базы.

«Их надо было бы так много, и я думаю, что украинский Генштаб и генерал Буданов имеют другие планы относительно Керченского моста», — заявил он.