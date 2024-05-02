Forbes: Украинские БПЛА уничтожили склад с «чудо-оружием» россиян 2 2.05.2024, 10:41

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иллюстративное фото

Нанесен серьезный урон российской тактической авиации.

Российские ВВС ежемесячно сбрасывают на украинские позиции на передовой до 3 тысяч корректируемых авиабомб КАБ. Именно поэтому в прошлую субботу, 27 апреля, Украина отправила десятки дальнобойных дронов к авиабазе на юге РФ и взорвала склад, полный «умных» комплектов для КАБ. Об этом пишет Forbes.

На видео и спутниковых снимках последствий атаки на авиабазу Кущевская, расположенную примерно в 200 км от линии фронта, запечатлены сгоревшие здания и груды КАБ. Снимки также могут указывать на уничтожение по меньшей мере одного истребителя-бомбардировщика Су-34, которые считаются основными носителями КАБ.

Damage from a Ukrainian strike on Russia’s Kushchyovskaya air base is visible in new high resolution satellite imagery.



This site is more than 200 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp — Brady Africk (@bradyafr) April 28, 2024

Чтобы изменить баланс огневой мощи, потребуется гораздо больше одного рейда на базы с авиабомбами.

Возможности Украины наносить урон российской тактической авиации, особенно использующей корректируемые бомбы, — станет ключевой для обороны, отметили в Минобороны Великобритании.

С середины прошлого года КАБы стали основным авиационным боеприпасом российских ВВС. У этих грубых аналогов американских JDAM и французских Hammer есть выдвижные крылья, а радиус действия — около 40 км. Они позволяют российским самолетам действовать вне радиуса украинской ПВО.

Каждая бомба КАБ содержит сотни кг взрывчатки, взрыв оставляет воронку глубиной 6 метров и шириной порядка 20.

«Все здания и сооружения просто превращаются в яму только после одной бомбы КАБ», — написал боец 3-й штурмовой бригады Егор Шугар.

КАБ — это чудо-оружие для россиян, отметила украинская аналитическая группа DeepState, а у Украины практически нет от них защиты. Остается, разве что, только взрывать склады, где ВС РФ хранят эти бомбы перед установкой по четыре штуки на бомбардировщики Су-34.

Неизвестно, какие именно украинские дроны атаковали Кущевскую. Это могли быть и бывшие советские разведывательные дроны с боеголовками вместо камер или беспилотные спортивные самолеты.

Как бы там ни было, это атака была масштабной. В РФ сообщили, что сбили 66 дронов. Но не все. Один точно поразил, вероятно, главную цель рейда: сарай, полный авиабомб КАБ. Уничтожив, возможно, десятки бомб, украинские операторы дронов, дали своим товарищам на передовой короткую передышку — на день или около того.

Но понадобится еще много рейдов на российские базы, чтобы существенно ограничить российские атаки КАБов в долгосрочной перспективе.

Напомним, что эксперт объяснил, есть ли в новых партиях американского оружия на $61 млрд средства защиты от КАБ.

Также сообщалось, что, по данным ISW, для российского Минобороны массовое производство эффективных РЭБ «Тройка» и «Огонек» представляется слишком дорогостоящим. Поэтому используются РЭБ «Лесочек» и «Волнорез», которые не защищают от FPV.