Белорусских школьников отправляют убирать камни с полей и сажать картошку 12 2.05.2024, 10:37

3,418

Чем заманивают?

Беларусские аграрии, которым нужна помощь на полях, предлагают школьникам поработать на каникулах в трудовых отрядах за «очень достойную оплату». Об этом рассказала член «молодежной палатки» Анастасия Гацко в эфире телеканала СТВ.

«Мы знаем, что Беларусь — аграрная страна. В аграрном секторе нам необходима помощь. Мы организовываем у себя на предприятии, это сельхозпроизводственный кооператив «Гигант», который находится в Бобруйском районе, именно студенческие отряды, которые собирают камни на полях, прополку зерновых культур делают, картошку сажают. Все за оплату. Очень достойная оплата труда. В среднем за десять дней несовершеннолетний учащийся средней школы (от 14 до 18 лет) может заработать около 500−600 рублей», — пояснила она.