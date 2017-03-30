Суриков: Россия хочет от Беларуси кое-какие вопросы, связанные со внешней политикой 21 30.03.2017, 15:41

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Александр Суриков

Фото: bymedia

Александр Суриков предложил пересмотреть «союзный договор».

Настало время пересмотреть договор «союзного государства», заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Минске Александр Суриков.

Дипломат отметил, что у Беларуси и России есть много достижений, но есть и острые вопросы в двусторонних отношениях, сообщает belaruspartisan.org.

«К положительным эффектам можно отнести и соглашение о равных правах граждан, подписанное в 2006 году, по некоторым параметрам мы здесь опережаем даже ЕС», — высказался Суриков.

Есть успехи и в других областях, однако посол уверен: необходимо «прощупать» ситуацию с «союзным» договором. «У меня такое ощущение, что мы хотим получить от него больше, чем туда дали. А получить, не дав ничего, крайне сложно. Есть вопросы в экономической плоскости, которые наши белорусские коллеги называют равными условиями хозяйства. Что это такое? Нельзя же замыкать только на торговле углеводородами», — отметил посол.

Добавил Суриков и про нефтегазовый спор» По словам дипломата, продаваемый Беларуси газ продавался населению и предприятиям по субсидируемым ценам, а в «Россию возвращался по цене в 400-500 долларов (за кубометр)».

Высказался Суриков и о вопросах согласования внешней политики Беларуси и России. «Россия хочет от белорусской стороны какие-то вопросы, связанные со внешней политикой. Но, прежде чем что-то получать, надо что-то заложить (в договоренности ). В «союзном государстве» таких аспектов просто нет. Каждая страна во внешней политике использует свои подходы, понимание и так далее. Мы должны рассмотреть эти вопросы», — уверен дипломат.

Как отметил посол, необходимо изучить договор «союзного государства» 1999 года с учетом создания ЕАЭС. «Писалось все в другие времена. Нужно решать, что нужно сохранить, что развить, чем пренебречь. Это дало бы толчок дальнейшему развитию государств», — заключил Суриков.