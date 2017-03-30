Суриков: Цена российского газа в белорусских товарах вырастает до $400 18 30.03.2017, 14:30

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Александр Суриков

Фото: bymedia

Посол РФ в Беларуси озвучил новую информацию по газу.

Посол России в Беларуси Александр Суриков заявляет, что цена российского газа в белорусских товарах вырастает до $400 из-за перекрестного субсидирования, сообщает interfax.by.

"Навязший пример газа. Россия продавала в прошлом году Беларуси газ по $132. Поступая в Беларусь цена расчленялась на две - для реального сектора и населения", - сказал Суриков на пресс-конференции в четверг в Минске.

По его словам, за счет того, что цена для населения субсидируется за счет реального сектора, то и его конечная стоимость в готовой продукции значительно вырастает.

"Россия потом покупает свой собственный газ в цене готового (белорусского – Прим.) товара по $400", - отметил посол.

"Если говорить об ЕАЭС, то мы много говорим о равных условиях хозяйствования, но, в то же время, забываем, что равные условия хозяйствования включают в себя и единую политику ценообразования, - ничего пока не сделано", - пояснил в данной связи Суриков.

Кроме того, под едиными условиями хозяйствования, продолжил он, предполагаются единые принципы налогообложения, тарифного и нетарифного регулирования.

"Говорить о том, что все сделано в области равных прав хозяйствования, сложно", - подчеркнул посол.