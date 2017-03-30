Что в Беларуси подорожает с 1 апреля 4 30.03.2017, 15:45

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ФОТО: ВИКТОР КОРОТАЕВ / «КОММЕРСАНТЪ»

С начала следующего месяца подорожают сигареты, увеличится базовая арендная величина, МТС повысит цены на большинство услуг.

Подорожают некоторые сигареты

Гродненская табачная фабрика «Неман» на две копейки повысит цены на сигареты «Минск», «Минск 7», «Премьер», «Премьер 7». Также подорожают сигареты «Фэст», «Фэст 7» (на 6 копеек), «Магнат», «Магнат 7», Kent, отдельные виды Luckies (все на 5 копеек). Дороже станет и NZ.

«Табак-Инвест» на 20 копеек увеличит стоимость Camel Black.

Кроме белорусских, подорожают сигареты зарубежного производства: Dunhill Blue и Dunhill Gold подорожают на 5 копеек, Aroma Rich, Kiss и Richmond – на 5–10 копеек, пишет intex-press.by.

МТС повысит цены и предоставит скидки

Большинство основных и дополнительных услуг оператора подорожают на 5–9%. Новые цены уже доступны на сайте компании. Подорожание своих услуг мобильный оператор объясняет «ростом дополнительных затрат компании на развитие сетевой инфраструктуры сотовой связи, внедрением новых технологий, повышением качества услуг».

Абонентам некоторых тарифных планов с 1 апреля МТС предоставит скидки. Пользователям плана «Близкий. Для пенсионеров» и «Особый» будет временно отменена абонплата, а на тарифном плане «СМАРТ Безлимитище» она будет снижена более чем на 20%. Скидки будут действовать до конца лета 2017 года.

Вырастет базовая арендная величина

С 1 апреля она составит 15 рублей 20 копеек (сейчас – 13 рублей 60 копеек). Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы за площади, находящиеся в государственной собственности, ее размер ежегодно устанавливается Советом Министров с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предыдущему.

Снизятся экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снизится с 91 до 88,9 доллара за тонну. Пошлина на прямогонный бензин уменьшится с 50 до 48,8 доллара за тонну, на товарные бензины — с $27,3 до $26,6 за одну тонну.

В прошлый раз ставки вывозных таможенных пошлин менялись 1 марта 2017 года. Тогда их повысили.

Беларусь ввозит российскую нефть беспошлинно, перерабатывает ее. Когда она экспортирует нефтепродукты в третьи страны, экспортные таможенные пошлины идут в бюджет Беларуси. В 2015 году за счет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты госбюджет пополнился примерно на $1,1 млрд, примерно на столько же – в 2016 году. Как правило, эти деньги идут на погашение внешнего госдолга Беларуси.