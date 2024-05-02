Как чиновники сели в лужу, похвалив белорусскую камнеуборочную машину 1 2.05.2024, 14:42

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Тот случай, когда цифры говорят сами за себя.

В администрации Лукашенко заметили публикации независимых СМИ о сборах камней, на которые отправляют незанятых в сельском хозяйстве граждан, пишет «Салiдарнасць».

И так заметили, что во время недавней поездки правителя в Могилевскую область отдельным пунктом программы устроили презентацию новой камнеуборочной машины — «на 40% дешевле польских аналогов».

Как отмечает пресс-служба Лукашенко, после его поручений по сбору камней «наши беглые мерзавцы озаботились», что к этой работе привлекают людей, в том числе школьников, студентов, военных, в то время как в других странах для этого используется специальная техника.

Несмотря на гневный тон, правителю по факту пришлось оправдываться. Мол, «не только сейчас, но и во времена его работы в аграрном секторе такая техника была в наличии». Кроме того, «надо деньги считать, не везде ее запустишь».

Якобы, целесообразно «подобную технику использовать на тех почвах, где действительно много камней, а где их меньше, лучше привлечь ручной труд».

К слову, стоит поблагодарить за подсказку чиновников, которые представили отечественный образец техники более выгодным, чем у польских конкурентов.

Забив в поисковик «камнеуборочная машина Польша», например, можно найти (сайтhttps://usarya.com/преимущества-проекта-husarya/?lang=ru) польского производителя Husarya.

Чиновники не уточнили, какие именно машины они сравнивали по цене и как эти агрегаты отличаются по своей эффективности. Попробуем сделать это за них, сравнив несколько параметров белорусской камнеуборочной машины AMKODOR MK-5 VALUN и все той же польской машины Husarya SCS-100/200.

Амкодоровская машина предназначена для сбора камней размером от 30 до 300 мм с поверхности почвы и глубины до 10 см. Польский аналог убирает камни размером от 25 до 550 мм, рабочая глубина — до 25 см. Тот случай, когда цифры говорят сами за себя.

Но дело здесь не только и не столько в различиях технических характеристик. Речь идет о различиях цивилизационных. Процитируем польского производителя Husarya:

— В Польше почти 30% площади сельскохозяйственных земель засорены камнями, что затрудняет их обработку, посев и сбор урожая. Многие части машин повреждаются или полностью разрушаются во время полевых работ на каменистых участках. Поэтому, несомненно, необходимо тщательно очищать поля.

Однако собирать камни вручную однозначно неэффективно: это занимает много времени, требует больших затрат энергии и сил. Серьезной проблемой является также нехватка людей, готовых выполнять такую изнурительную, а иногда и каторжную работу, связанную с сельскохозяйственным производством.

Тут как нельзя кстати подходит свежая новость из Лидского района, где на уборку камней вывели административно осужденных. Таким образом они отрабатывают свое содержание под арестом.

По словам местных властей, арестованные работают с 8 утра до 5 вечера. За работу каждому человеку платят около 20 рублей.

И что это, как не каторжная работа? Цивилизационная разница в том, что у нас всегда можно найти людей для каторжных работ — не хватает «суточников», найдутся школьники и учителя.

У нас берегут от камней технику, предназначенную для уборки этих самых камней. А подростков не берегут.

Если в чем-то и нужно соревноваться с соседями, так уж точно не в том, чтобы сделать что-то дешевле и хуже, чем у них. Лучшее соревнование — это стремление сделать жизнь белорусов как минимум не хуже, чем в той же Польше. И начать можно с того, чтобы труд в Беларуси перестал быть средством наказания.