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В Беларуси каждый шестой банк находится в стадии банкротства или ликвидации

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  • 30.03.2017, 17:59
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Активы банков на 1 марта 2017 года уменьшились с начала 2017 года на 5,1%.

По состоянию на 1 марта 2017 года в Беларуси зарегистрированы 29 банков и 3 небанковские кредитно-финансовые организации, из которых пять банков находятся в стадии банкротства или ликвидации, пишет ej.by.

По данным Нацбанка, на 1 марта 2017 года количество банков и небанковских кредитно-финансовых организаций с иностранным участием в уставном капитале составило 20, при этом в 14 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде превышала 50%. Совокупный зарегистрированный уставный фонд действующих банков на 1 марта 2017 года составил 4719,7 млн рублей, не изменившись с начала 2017 года.

Активы банков на 1 марта 2017 года составили 61208,6 млн рублей и уменьшились с начала 2017 года на 5,1%.

Доля активов в иностранной валюте уменьшилась с 61,7% на 1 января 2017 года до 59,5% на 1 марта 2017 года.

Удельный вес требований к экономике (субъектам хозяйствования и физическим лицам) в активах банков на 1 марта 2017 года составил 64,6% (на 1 января 2017 года – 62,5%). Нормативный капитал действующих банков по состоянию на 1 марта 2017 года составил 8984,3 млн рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2017 года на 243,2 млн рублей или на 2,8%.

Достаточность нормативного капитала на 1 марта 2017 года составила 19,7% (на 1 января 2017 года – 18,6%) при нормативе не менее 10%. Достаточность нормативного капитала на 1 марта 2016 года составляла 16,2%. Рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении на 1 марта 2017 года составила 10,7% и уменьшилась по сравнению с 1 января 2017 года на 0,1 процентного пункта.

По сравнению с 1 марта 2016 года рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении увеличилась на 2,1 процентного пункта.

Средний норматив краткосрочной ликвидности на 1 марта 2017 года составил 1,8 при установленном минимальном пруденциальном нормативе 1,0.


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