Белорусы придумали странный способ получать страховые выплаты 1 2.05.2024, 11:35

Успели «заработать» более полумиллиона рублей.

В Могилевской области задержана группа из 9 человек, подозреваемых в мошенничестве со страховыми выплатами. Лидером группы является 36-летний местный житель, который совершал преступления вместе со своими родственниками и знакомыми в возрасте от 28 до 50 лет. Они заключали договоры добровольного страхования от несчастных случаев, а затем самовольно травмировали себя, повреждая пальцы рук и ног. Преступления происходили как дома, так и на даче.

Затем «пострадавшие» обращались к медикам за подтверждающими документами, которые использовали для получения страховых выплат. Полученные деньги группа тратила на строительство и приобретение жилья, автотранспорта, а также выдавала деньги в долг с процентами знакомым. За два года преступники смогли выманить у страховых компаний более 550 тысяч рублей.

При обыске участников группы были обнаружены и изъяты молотки, шприцы с обезболивающим, а также денежные средства.