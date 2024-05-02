«Вымыл пол российским послом»: в кабинете главы МИД Польши висит карикатура на Небензю 1 2.05.2024, 11:30

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Радослав Сикорский

Фото: BILD

Радослав Сикорский поставил творение на видное место.

В кабинете министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского стоит карикатура на представителя России в Совбезе ООН Василия Небензю, заметил BILD.

Это работа польского карикатуриста Анджея Милевского для Gazeta Wyborcza, которая вышла в номере газеты от 28 февраля 2024 года. На рисунке уборщица здания ООН спрашивает коллегу, почему вокруг так чисто. Тот отвечает: «Польский министр вымыл пол российским послом».

Идея для карикатуры родилась после выступления Сикороского на Совбезе ООН 24 февраля. Министр раскритиковал российского постпреда. Так, Небензя назвал украинцев «нацистами» и заявил о коррупции в Украине, а Сикорский ответил, что там «президент — еврей, министр обороны — мусульманин, и у них нет политзаключенных», а «Алексей Навальный задокументировал, насколько честны и неподкупны власти вашей страны».

На слова Небензи о том, что Польша напала на СССР во время Второй мировой, Сикорский ответил:

«О чем он говорит? Это Советский Союз напал на Польшу вместе с нацистской Германией 17 сентября 1939 года. Они даже провели общий парад победы 22 сентября. А что делали русские войска у ворот Варшавы в августе 1920 года? Они были там на экскурсии?»

Парировал польский министр и высказывание Небензи о заговоре Запада вокруг Украины: «Мой вам совет: не попадайте в ловушку Запада, выведите свои войска в соответствии с международно-признанными границами и избегайте этого западного сговора».