Железом по лыжне 7 5.03.2017, 18:06

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Фото: president.gov.by

Почему российский президент избегает рандеву с белорусским правителем.

Последняя декада февраля прошла в Беларуси в основном на тягомотно-минорной ноте: белорусско-российские противоречия, разрешить которые вроде как собирались еще в прошлом году, цветут и пахнут, приобретая все менее выгодные для нашей страны очертания, цвета и ароматы. Чем меньше денег, тем больше взаимных претензий у «братских» государств. И тем реже встречаются их лидеры даже в тех ситуациях, когда встречи, казалось бы, никак не избежать. С учетом того, что без первых лиц в обеих странах мало что решается, это вызывает понятные опасения, пишет «БелГазета».

Затаившийся Лукашенко

Февраль в белорусско-российских отношениях всегда был особым месяцем. Президент РФ Владимир Путин в это время традиционно ездил отдохнуть в Сочи, в резиденцию «Бочаров ручей». Практически в то же самое время в Сочи, в санаторно-курортный комплекс «Беларусь», на отдых отправлялся Александр Лукашенко. И - бывают же в жизни такие совпадения! - именно в феврале, и именно в Сочи они неизменно встречались. Естественно, совершенно случайно, в неформальной обстановке, зато с пользой для интеграции и очередного Высшего госсовета (ВГС) «cоюзного государства»(СГ).

На этот раз пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще 20 февраля уведомил, что шансов случайно увидеться и по-приятельски пообщаться у нацлидеров нет: «Насколько нам известно, Александр Георгиевич [cлучайно или намеренно оговорился Песков. - «БелГазета»] находится в Сочи, это частная поездка. На ближайшие дни, пока, насколько мы понимаем, графики глав государств переполнены, но у Путина, по крайней мере, встречи такой не значится. Но вместе с тем продолжается работа по согласованию сроков проведения ВГС». Про отложенный ВГС Песков напоминал и ранее.

Ну не совпали, бывает. Зато Путин в Сочи присутствовал на спектакле «Не покидай свою планету», открывшем X Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета. Политологи все равно заблаговременно подготовили колонки на тему «Лукашенко сидит в засаде в Сочи, карауля Путина», а телеканал «Дождь», чтобы донести до своей аудитории на доступном ей языке суть белорусско-российских отношений, снял мультик. Наконец, интернет-ресурс «Салiдарнасць» в качестве новости с полей несостоявшегося сочинского саммита двух лидеров опубликовал скриншот веб-камеры санатория «Беларусь» - черный квадратик с надписью «Трансляция временно недоступна».

Раз не срослось, то правильно, что отключили эту самую веб-трансляцию - пусть президент отдыхает. Может, он концертную симфонию Берлиоза для альта с оркестром «Гарольд в Италии» в исполнении Башмета там слушал, набираясь сил для новых свершений.

Крадущийся Макей

21-22 февраля Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел РБ Владимир Макей. В Беларуси исторически сложилось так, что два с лишним десятилетия нефтеносный и газотранзитный российский вектор внешней политики бережно, как хрустальный сосуд, держал в своих руках президент. МИД концентрировался на альтернативных векторах - европейском, китайском и далее по списку. В последние годы ситуация изменилась - контакты РБ и РФ на уровне глав МИД из непубличных консультаций стали вырастать в медийные события.

МИД России, понятно, не решит проблем РБ с нефтью, газом или Россельхознадзором. Однако он - гораздо более комфортный и желанный собеседник для официального Минска, чем, например, экономический блок правительства РФ: после поражения в «братской» Украине российская дипломатия обречена любой ценой демонстрировать, что с «братской» Беларусью все тип-топ. По версии департамента информации и печати МИД РФ, Сергей Лавров встретил гостя следующей прочувствованной речью: «Добро пожаловать в Москву. Мы регулярно встречаемся. Сегодняшний контакт подчеркивает, что мы всегда готовы обсуждать любые вопросы, в т.ч. непростые, с тем, чтобы находить их решения. Чем больше у нас развивается сотрудничество и партнерство, чем глубже мы переплетаемся в экономическом, гуманитарном и чисто человеческом плане, тем больше возникает задач, которые предстоит решать. Отмечают, что нынешний этап нашей совместной работы происходит на не очень спокойном информационном фоне. Но я хочу заверить всех наших коллег, что взаимодействие между МИДами и другими ведомствами развивается по-деловому и в рабочем режиме».

Российское дипведомство обнародовало в связи со встречей двух министров и 25-летием установления дипотношений двух стран высокохудожественное коммюнике, где так горделиво и рельефно описаны все достижения двустороннего сотрудничества (от товарооборота до «Славянского базара»), что трудно сдержать слезу. Макей в Москве заявил, что «Беларусь и Россия должны подойти к 25-летию установления дипотношений с реальными делами» и его визит - «хорошая возможность обсудить ряд актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества». Повестка дня была анонсирована обширная: программа действий в области внешней политики СГ на 2016-18гг., ЕАЭС, ОДКБ, сотрудничество в ООН, ОБСЕ и в целом на европейском направлении. Учитывая высокий профессионализм как отечественной, так и российской дипломатии, трудно усомниться в том, что переговоры прошли успешно. Но проблем, выходящих за пределы компетенции дипведомств, они не решили и не могли решить.

Братский Ящик Пандоры

Клубок «братских» противоречий туго намотан вокруг газового конфликта, предполагающего, кроме договоренностей по ценообразованию, погашение РБ недоплаченных за уже потребленный газ $550 млн. Ответ России на газовые недоплаты в виде недопоставок нефти дорого обошелся Беларуси: по оценке премьер-министра Андрея Кобякова, только в январе 2017г. страна недосчиталась 1,5% ВВП. Споры вокруг экспорта продовольствия приобрели сегодняшний характер из-за падения цен на нефть, потянувших за собой стоимость белорусских мясо-молочных поставок в РФ.

Противоречия по визово-пограничной проблематике тоже стали следствием белорусского желания как-то залатать скудеющий на углеводородной диете бюджет, заодно продемонстрировав пока безответную любовь к Европе.

С нефтью и газом дело до сих пор обстоит зыбко и неясно, хотя главный белорусский переговорщик Владимир Семашко 24 февраля боевито заявил: «Мы должны решить этот вопрос, добиться существенного снижения цены на природный газ. Мы занимаемся этим почти полтора года, и, я надеюсь, близки к разрешению». Учитывая, что Семашко в течение этих полутора лет уже не раз и не два заявлял примерно то же самое, нет оснований не верить ему. Однако основания полагать, что вопрос действительно близок к разрешению, отсутствуют ровно по тем же причинам.

На мясо-молочном фронте белорусская попытка перенести выяснение отношений в структуры ЕЭК, российские отраслевые союзы и СМИ встретила отповедь со стороны не только Россельхознадзора, но и российского агролобби в целом, прямо обвиняющего белорусских коллег в том, что их необузданная способность за год в разы наращивать производство отдельных видов сельхозсырья препятствует развитию российского АПК.

Грозные обещания официального Минска в борьбе с изъятиями и ограничениями искать правды в суде ЕАЭС аукнулись Беларуси 23 февраля. В этот день Большая коллегия суда удовлетворила заявление РФ в части установления факта исполнения РБ не в полном объеме положений ст.1, 3, 4, 25 договора о ЕАЭС от 29 мая 2014г. об обеспечении свободы движения товаров и функционировании Таможенного союза (ТС) без изъятий и ограничений. Пресс-служба и.о. главы Калининградской области Антона Алиханова уже сообщила, как трактует вердикт суда руководитель российского региона: «Решение суда открывает возможности для подачи исков компаниями, у которых была изъята продукция, о компенсации понесенных потерь».

Cоюзной лесоповал

Кто бы ни был прав в каждом конкретном конфликте хозяйствующих субъектов, поиск соломинки в глазу партнера неизбежно заканчивается насильственным извлечением бревна из глаза чересчур взыскательного контрагента. На протяжении 2015-16гг. Александр Лукашенко актуализировал и заострил практически все противоречия российско-белорусских отношений, надеясь, что это позволит разрешить их на его условиях. В конце концов, до сих пор эта тактика срабатывала. Напротив, попытки что-либо разрулить на ведомственном уровне обычно завершались провалом - неизменно требовалось вмешательство первого лица. На этот раз все конфликты хозяйствующих субъектов довели до стадии буйного цветения, аккуратно собрали в букет, обернули полиэтиленом оттепели в отношениях с Западом, умело декорировали ленточками гуманитарной политики и попытались вручить партнеру.

Москва вяло отбивалась - пока СМИ по обе стороны границы голосили про «конфликт», «войну», «уход Беларуси на Запад», официальные лица РФ стоически нахваливали «союзника» за верность и братство, подчеркивая преходящий характер частных противоречий по частным вопросам. В крайних случаях звучали двусмысленные комментарии вроде «прагматизм белорусского руководства нарастает». Прагматизм действительно крепчал, букет претензий разрастался. Когда этим букетом стали буквально хлестать по лицу, Кремль начал уклоняться от объятий, как бы намекая, что его пылкому партнеру пора менять тактику выяснения отношений.

У Кремля, безусловно, свои бревна в глазу - хоть целый лесоповал. Но о смене тактики - а Александр Лукашенко вот уже несколько лет жалуется на дефицит свежих идей у белорусской бюрократии - все равно пора подумать.