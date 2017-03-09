В Женеве названы три лучших автомобиля мира 9.03.2017, 17:32

В прошлом году лучшим автомобилем была признана Mazda MX-5.

На автосалоне в Женеве назвали финалистов конкурса «Лучший автомобиль мира в этом году» (WCOTY), пишет ria.ru.

Список финалистов доступен на сайте World Car Awards.

В него попали кроссоверы — немецкие Audi Q5 и Volkswagen Tiguan и британский Jaguar F-Pace. Победитель будет объявлен в Нью-Йорке в апреле.

В прошлом году лучшим автомобилем года признан родстер Mazda MX-5, в 2015 году — Mercedes-Benz W205.

Кроме того, определились финалисты в таких категориях, как «городской автомобиль мира» (в этом году присуждается впервые), «автомобиль года премиум-класса», «экологичный автомобиль года» и «автомобильный дизайн года».

Конкурс WCOTY проводится ежегодно с января 2014 года. Победителей определяют более 70 автожурналистов мира.