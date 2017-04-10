Белорусским стартапом заинтересовались в Кремниевой долине 3 10.04.2017, 10:48

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По словам разработчиков, будущее — за инновациями и информационными технологиями, а не тракторами.

Google, «Яндекс» и другие гиганты рынка за долю секунды ответят практически на любой вопрос, если вы зададите его правильно. Интерфейсы баз данных таких высот пока не достигли. Стартап FriendlyData обещает исправить положение. Сервис понимает привычный язык общения: как будто спрашиваете выборку данных не у бездушной программы, а у человека. О важности и перспективности разработки говорит хотя бы то, что проект стал первым из Беларуси, вошедшим в программу американского акселератора 500 Startups. Onliner.by поговорил с руководителем FriendlyData Михаилом Румянцевым.

— Сможет ли далекий от компьютеров человек сделать запрос в FriendlyData и получить желаемый результат или все равно нужно как-то подстраиваться под работу системы?

— Наша цель — сделать данные доступными для всех, в том числе нетехнических пользователей. Решения в бизнесе и повседневной жизни сегодня принимаются на основе информации. Причем до сих пор нет удобного обычным людям инструмента для работы с базами данных. Именно эту проблему решает FriendlyData. Мы предоставляем возможность вводить текстом или голосом вопросы и команды на естественном языке и преобразовываем их в язык структурированных запросов, он же SQL.

— Расскажите о принципах работы системы: из заданной «нормальным языком» команды выделяются ключевые слова?

— FriendlyData API принимает текстовую или голосовую команду и делает первичный анализ: определяет условия, ключевые слова, колонки и таблицы в базе данных, которые соответствуют запросу. Затем программа создает структурированные объекты. На их основе генерируются SQL-запросы. Наша технология довольно гибкая и легко подстраивается под нужды клиентов: например, мы можем извлекать информацию из баз данных, а можем возвращать «чистый» SQL, и тогда запрос к БД происходит на стороне клиента.

— «Фишка» вашего проекта — вычисления в «облаке». Почему это важно и что дает конечному потребителю?

— Мы предоставляем клиенту сервис через API — это значит, что ему не нужно использовать собственные вычислительные ресурсы, а интеграция происходит очень быстро и не требует специфических навыков. При этом у заказчика появляется гибкость в доставке функциональности конечному пользователю: работа с данными может происходить через поисковый, голосовой или диалоговый интерфейс (чат-бот).

— Какие языки поддерживаются?

— «Из коробки» мы поддерживаем только английский, однако в архитектуру приложения заложили возможность работы и на других языках. На рынке есть спрос, например, на немецкий, японский, русский.

— По описанию ваш проект похож на Wolfram|Alpha — это тоже умная система, которая понимает обычные вопросы. Можно ли назвать ее похожей на FriendlyData?

— Не совсем корректно сравнивать FriendlyData с Wolfram|Alpha или, допустим, Google. Wolfram|Alpha — замечательная вычислительная платформа, она принимает семантические запросы либо файлы и на их основе делает вычисления. Google предоставляет возможность семантического поиска информации, проиндексированной в вебе. Мы же работаем с внутренними базами данных — даем возможность бизнесу предоставлять пользователям и сотрудникам мгновенный доступ к данным через естественно-языковой интерфейс.

«FriendlyData делает работу с внутренними данными такой же простой, как семантический поиск информации через Google в вебе»

— Проект явно ориентирован на корпоративный сегмент. Есть компании, которые уже используют вашу технологию?

— Сейчас мы работаем со средними и крупными компаниями в области Business Intelligence (способы преобразования информации в удобную для работы форму. — Здесь и далее прим.) и CRM/ERP (CRM — система управления взаимодействием с клиентами; ERP — система управления ресурсами предприятия). В дальнейшем мы планируем выпустить SaaS-решение (software as a service — модель, при которой поставщик ПО занимается его установкой, обслуживанием и обновлением на системах покупателя) и охватить более широкую сферу, в том числе малый бизнес. Рынок очень быстро растет, компании из разных вертикалей активно внедряют естественно-языковые интерфейсы, чтобы устранить разрыв между сложным ПО и обычными людьми. Любое веб- или мобильное приложение подразумевает извлечение информации из базы данных. Этот процесс, как правило, сложный либо длительный для конечного пользователя. Понимание проблемы и тенденций на рынке позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.

— Ситуация: вы создали полезное приложение — допустим, то же FriendlyData, — но о вас никто не знает. Как найти первого покупателя? Рассылать компаниям презентации и ждать ответа? Что делать стартаперам?

— Нет универсального ответа, особенно в B2B-сегменте. Каналы и способ продаж — второстепенный вопрос. Гораздо важнее сделать продукт, который решает реальную проблему и является ценным для клиента.

— Ваш проект стал первым из Беларуси, который получил поддержку 500 Startups. Как именно проходит программа? Чему вас учат?

— В 500 Startups мы работаем напрямую с менторами мирового уровня, у которых есть релевантный нашему бизнесу опыт и доменная экспертиза. Луиза Фритйофссон помогает нам выстроить цикл продаж. Она серийный предприниматель, основатель нескольких успешных B2B SaaS-компаний. Крис Нейман дает советы по продуктовой части. Он один из пионеров Big Data-революции, основатель компании Data Hero (была поглощена компанией Cloudability год назад). Бернард Хонг — специалист по росту, консультирует нас по маркетинговой стратегии. 500 Startups — сеть из более 200 топовых менторов из Кремниевой долины и более 1000 выпускников программы, то есть основателей стартапов. Ко всем ним можно в любой момент обратиться с вопросом, получить консультацию. Помимо этого в рамках программы регулярно проходят сессии со специалистами по различным узким темам, своим опытом делятся успешные предприниматели и топ-менеджеры крупных компаний.

Сейчас наши главные цели — достичь соответствия продукта рынку (product-market fit) и привлечь посевной раунд инвестиций после окончания программы для роста и масштабирования бизнеса. 500 Startups как раз фокусируется на росте и привлечении инвестиций, именно поэтому мы решили принять участие в отборе в программу.

— Похоже, у вас все хорошо складывается в США. FriendlyData можно добавлять в список стартапов, которые появились в Беларуси, но навсегда ее покинули?

— Целевой рынок — США. Нам очень важно понимать, как работает местный бизнес, быть рядом с клиентами.

Стартапы не случайно покидают страну. Я не буду отрицать: для аутсорсинга созданы хорошие условия, поэтому в Беларуси так много центров разработки с громкими именами. Но плохой инвестиционный климат, устаревшая законодательная база и неощутимая поддержка предпринимательства вынуждают талантливых людей уезжать. Мы приветствуем позитивные изменения в законодательстве, однако это происходит очень медленно.

«Будущее — за инновациями и информационными технологиями, а не тракторами. Если в Беларуси это поймут, то есть шанс догнать в развитии хотя бы соседей»

— Вопрос из любопытства: почему на логотипе пиксельная собака? Символ дружелюбия?

— Логотип создала талантливый белорусский дизайнер Ирина Зданевич. Собака ассоциируется с дружелюбием (Friendly), а пиксели — с компьютерами. Наша миссия — сократить разрыв между компьютером и человеком, сделать данные дружественными.

Согласно условиям 500 Startups, каждый проект получает $150 тыс., но из них высчитываются $37,5 тыс. за участие. Кроме этого фонду переходит 6-процентная доля стартапа. Фонд 500 Startups привлекает предпринимателей со всего мира. Вероятно, стоит ждать и других белорусов, которые попадут в ту самую Кремниевую долину. Останутся они там или вернутся домой — зависит от условий, которые страны смогут предложить перспективным стартаперам.