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В Бобруйске из храма эвакуировали 80 человек из-за подозрительной коробки

  • 10.04.2017, 17:56
Фото: УВД Могоблисполкома

Кто-то хотел анонимно подарить церкви икону.

В Вербное воскресенье из Свято-Никольского храма в Бобруйске эвакуировали 80 человек. Территорию храма оцепили из-за подозрительного пакета с коробкой внутри, который заметил дежуривший милиционер, сообщили tut.by в УВД Могоблисполкома.

Подозрительный пакет стоял у входа в церковь. Около 12.00 его заметил милиционер. На место выехали саперы, служащих храма и посетителей эвакуировали на безопасное расстояние. Автомобильное движение не перекрывалось.

В течение примерно 50 минут саперы выяснили, что в коробке находится икона. Взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено. Владельца пакета не установили.

Икону передали в храм. Там пояснили, что такие случаи были и ранее: люди оставляли иконы у входа в храм, пожелав оставаться неизвестными.


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