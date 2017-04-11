Документ: Электричка врезалась в поезд «Москва — Брест» на скорости 45 км/ч 10 11.04.2017, 12:06

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ФОТО: АЛИСА ТИТКО

А стаж работы машиниста составлял около года.

В распоряжение «Еврорадио» попала хроника событий, составленная после крушения поезда №3 «Москва — Брест» на западе столицы России. Документ описывает происходящее в электричке №6919, который 8 апреля около 22:40 столкнулся с поездом №3 на перегоне Кунцево-1 — Фили.

Происшествие названо «несанкционированным уходом». Из документа следует, что электричкой управляли два человека. Стаж работы машиниста И.В. Дюжикова — всего около года. Но опыт работы помощника машиниста В.А. Келембета намного больше — около 9 лет.

Электричка отправилась со станции «Москва-пассажирская-Смоленская» по расписанию. Через несколько минут машинист убедился в исправности тормозов поезда.

Однако в 22:14, когда электричка была недалеко от станции Кунцево-1, возникла нештатная ситуация, которая привела к срабатыванию клапанов автостопа. Поезд остановился на токоразделе, машинист опустил токоприемники, а затем попытался зарядить тормозную магистраль, «отпустив» тормоза.

Но «из-за неотключения ЭПК [электропневматические клапаны автостопа. — Прим.]» давление в тормозной магистрали упало. «Из-за неграмотных действий машинист Дюжиков И.В. допустил истощение тормозной магистрали. Вследствие чего произошло несанкционированное движение поезда назад, на перегон Кунцево — Фили с последующим столкновением при скорости 45 км/ч с локомотивом поезда №3 сообщением «Москва — Брест», — сказано в хронике. В последнем абзаце документа перечислены другие ошибки, допущенные машинистом.

«Локомотивной бригадой были предприняты все меры для перевода пассажиров из хвостовых вагонов в головные для избежани их травмирования», — сказано в хронике. Судя по видео, снятому одной из пассажирок электрички, перед столкновением с поездом люди действительно успели покинуть последние вагоны. В электричке работает громкая связь — слышно, как машинист говорит: «Ничего не получается!».

Электричка катится по рельсам больше четырех минут, потом происходит столкновение: