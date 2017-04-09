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Пострадавшим в поезде Москва - Брест выплатят до $35 тысяч

  • 9.04.2017, 22:26

Сумма будет выплачиваться в зависимости от тяжести полученных травм.

В Минске пассажирский поезд Москва - Брест, в который поздно вечером 8 апреля врезалась подмосковная электричка, встречали пять бригад скорой помощи. На госпитализацию согласились несколько пассажиров. Им оказывается необходимая помощь, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на телеканал СТВ.

Жертв в результате аварии удалось избежать, но десятки человек были травмированы. В больнице остается одна гражданка Беларуси, сообщает белорусский телеканал.

Как сообщил начальник пассажирской службы управления Белорусского железной дороги Александр Захаревич, на момент столкновения в поезде находилось 450 пассажиров, 28-и была оказана медицинская помощь, 13 пассажиров госпитализированы. Пострадали шесть белорусов, из них трое были госпитализированы.

Пострадавшим, в зависимости от тяжести полученных травм, выплатят до двух миллионов российских рублей ($ 35 тысяч в эквиваленте). Такую информацию озвучил президент российского Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.


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