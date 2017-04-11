Для Путина восторги закончились 8 Дмитрий Орешкин, «Новое время»

11.04.2017, 12:23

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Дмитрий Орешкин

Фото: Коммерсант

В России растет народное недовольство режимом.

Непредвзятые социологи, в том числе Левада-центр, фиксируют нарастающее разочарование у жителей РФ. Остывают крымнашистские восторги: в Крыму после присоединения жить лучше не стало, как и россиянам. Вполне предсказуемо идет ухудшение экономических и социальных показателей.

Первый-второй год можно было терпеть, подменяя объективную реальность пропагандой, а вот сейчас уже быстро начинает развиваться разочарование. Потому что одно дело говорить теперь «хоть камни с неба, а мы на Родине», а другое – вместо виртуальных нестрашных камней получать вполне конкретный рост цен, расходов, ухудшение качества обслуживания и те же санкции, которые патриотическая общественность так бурно приветствовала, радостно повторяя идею, что мы перейдем на импортозамещение. Не перешли. Вопрос был только в том, как долго можно было морочить людям голову всякими пропагандистскими лозунгами, подменяя реальные процессы.

Вот сейчас растет число бедных и нищих. Нищие – те, у кого доход ниже прожиточного минимума (около 10,5 тыс. руб в месяц ≈ 5 тыс.грн), а бедные – те, кто получает где-то 2 прожиточных минимума, человек, который может прокормить только себя и еще одного члена семьи на уровне выживания. Нищих уже более 3 млн, а бедных – порядка 20 млн. У 55% страны доход приблизительно 25 тыс. руб/мес (≈ 12 тыс грн), это 2,5 прожиточных минимума – тоже не разгуляешься. В России появилось новое явление, неведомое развитому миру: бедность работающих людей. Люди, которые работают, но зарабатывают мало.

И так накапливается непонимание, разочарование, поиск виноватых. Но восторги закончились и для Путина это крайне опасно, потому что выборы через год, а здесь еще и теракт. Раньше можно было говорить, что Россия поднялась с колен, стала сильным государством, которого все боятся. А сейчас это уже вызывает раздражение.

В выборный год для режима крайне опасны такие настроения, а теперь появились проблемы с безопасностью. То есть вся та картинка, которую путинское телевидение рисовало для народа, начинает сыпаться.

Другой вопрос, как это проявится: выйдут ли на улицу люди, начнут ли забастовку (сейчас бастуют дальнобойщики, что тоже ухудшает ситуацию со снабжением), в регионах люди начинают предъявлять не политические претензии, а экономические. Фундаментально, картинка мира, которую нарисовал Путин, перестает работать, а это для него плохо. И это не хорошо для России, потому что теряется контроль над социальными процессами, а где что прорвет сказать невозможно. Но протесты будут в разных проявлениях: от митингов до забастовок.

Дмитрий Орешкин, «Новое время»