закрыть
11 апреля 2017, вторник, 17:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Для Путина восторги закончились

8
  • Дмитрий Орешкин, «Новое время»
  • 11.04.2017, 12:23
  • 6,303
Дмитрий Орешкин
Фото: Коммерсант

В России растет народное недовольство режимом.

Непредвзятые социологи, в том числе Левада-центр, фиксируют нарастающее разочарование у жителей РФ. Остывают крымнашистские восторги: в Крыму после присоединения жить лучше не стало, как и россиянам. Вполне предсказуемо идет ухудшение экономических и социальных показателей.

Первый-второй год можно было терпеть, подменяя объективную реальность пропагандой, а вот сейчас уже быстро начинает развиваться разочарование. Потому что одно дело говорить теперь «хоть камни с неба, а мы на Родине», а другое – вместо виртуальных нестрашных камней получать вполне конкретный рост цен, расходов, ухудшение качества обслуживания и те же санкции, которые патриотическая общественность так бурно приветствовала, радостно повторяя идею, что мы перейдем на импортозамещение. Не перешли. Вопрос был только в том, как долго можно было морочить людям голову всякими пропагандистскими лозунгами, подменяя реальные процессы.

Вот сейчас растет число бедных и нищих. Нищие – те, у кого доход ниже прожиточного минимума (около 10,5 тыс. руб в месяц ≈ 5 тыс.грн), а бедные – те, кто получает где-то 2 прожиточных минимума, человек, который может прокормить только себя и еще одного члена семьи на уровне выживания. Нищих уже более 3 млн, а бедных – порядка 20 млн. У 55% страны доход приблизительно 25 тыс. руб/мес (≈ 12 тыс грн), это 2,5 прожиточных минимума – тоже не разгуляешься. В России появилось новое явление, неведомое развитому миру: бедность работающих людей. Люди, которые работают, но зарабатывают мало.

И так накапливается непонимание, разочарование, поиск виноватых. Но восторги закончились и для Путина это крайне опасно, потому что выборы через год, а здесь еще и теракт. Раньше можно было говорить, что Россия поднялась с колен, стала сильным государством, которого все боятся. А сейчас это уже вызывает раздражение.

В выборный год для режима крайне опасны такие настроения, а теперь появились проблемы с безопасностью. То есть вся та картинка, которую путинское телевидение рисовало для народа, начинает сыпаться.

Другой вопрос, как это проявится: выйдут ли на улицу люди, начнут ли забастовку (сейчас бастуют дальнобойщики, что тоже ухудшает ситуацию со снабжением), в регионах люди начинают предъявлять не политические претензии, а экономические. Фундаментально, картинка мира, которую нарисовал Путин, перестает работать, а это для него плохо. И это не хорошо для России, потому что теряется контроль над социальными процессами, а где что прорвет сказать невозможно. Но протесты будут в разных проявлениях: от митингов до забастовок.

Дмитрий Орешкин, «Новое время»


Мнение

Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип


Интервью

Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?