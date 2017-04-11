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Бесплатные визы на концерт Вольского в Вильнюсе можно получить до 28 апреля

  • 11.04.2017, 12:40
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Фото: tut.by

Концерт легендарного белорусского музыканта состоится 8 мая в клубе Vakaris Vilnius.

Организаторы концерта Лявона Вольского с программой «172», который состоится 8 мая в Вильнюсе, объявили последний срок подачи на бесплатные визы.

Подать на бесплатную визу (без консульского сбора) в посольстве Литовской Республики в Минске можно до 28 апреля включительно. В визовых центрах — в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Пинске, Барановичах, Лиде — подача закончится на два дня раньше — 26 апреля. В визовых центрах услуга платная, стоимость 20 евро, пишет tut.by.

Последний сольный концерт Лявона Вольского в Беларуси в помещении больше, чем на 300 человек, состоялся в декабре 2010 года. С того времени все заявки на концерты в больших залах и ряде малых были отклонены. Поэтому мы благодарны МИД Литвы за визовую поддержку нашего мероприятия, — отмечает организатор концерта Змитер Касперович.

Концерт Лявона Вольского состоится 8 мая в клубе Vakaris Vilnius. Вместе с коллективом музыкант представит большую программу «172», которая охватит все периоды его творчества: от группы «Мроя» до самого нового сольного альбома «Псіхасаматыка».

Цены на билеты: танцпол — 49 руб., место за столиком — 69 руб.

Пошаговая инструкция по визам и информация по билетам на сайте.


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