Дело Вячеслава Косинерова поступило в суд 1 11.04.2017, 22:45

Вячеслав Косинеров

Фото: «Радыё Свабода»

Дело активиста 5 апреля поступило в Московский суд Минска, но дата судебного процесса еще не назначена.

В комментарии «Радыё Свабода» подруга задержанного Марина Носенко пояснила: «У них есть 14 дней, чтобы ознакомиться, и еще 14 дней, чтобы назначить дату суда».

Известно, что рассматривать дело Вячеслава Касинерава будет судья Александр Петраш.

11 апреля Косинерова посетил адвокат. По его словам, письма к активисту доходят плохо. В камере Косинерова находятся пять человек, хотя там всего лишь четыре места.

Косинерова обвиняют в хулиганстве. Поводом стал перформанс, который он устроил 12 марта. Молодой человек накинул петлю на скульптуру городового возле здания Министерства внутренних дел. Так он протестовал против милицейского бесчинства и преследования своих друзей за участие в мирных акциях протеста.

Девять белорусских правозащитных организаций в совместном заявлении назвали Вячеслава Косинерова политическим заключенным. Они требуют, чтобы белорусские власти прекратили уголовное преследование и немедленно освободили активиста.