Брат Витольда Ашурка: Дело об его убийстве раскрыто, будут наказаны все виновные 21.05.2024, 19:14

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Андрей Ашурок

Андрей Ашурок уверен, что его брата убили в колонии.

День солидарности с политзаключенными отмечается 21 мая в знак памяти погибшего в этот день в 2021 году политзаключенного Витольда Ашурка. Он ушел из жизни в шкловской колонии при невыясненных обстоятельствах. «Белсат» пообщался с братом Витольда Ашурка Андреем. Он уверен, что все виновные будут наказаны и просит политзаключенных держаться.

Официальная версия смерти Витольда Ашурка – остановилось сердце. Но, когда родным отдали тело политзаключенного, он был перебинтован от макушки до носа. В могилевском морге сказали, что якобы случайно уронили тело.

Андрей Ашурок уверен, что его брата убили в колонии. Это же утверждают и журналисты-расследователи вместе с Киберпартизанами.

«Дело об его убийстве уже раскрыто. Не режимом, а Киберпартизанами, нашими. Есть все фамилии, кто там был, кто что говорил, кто кому звонил. Дело просто во времени. Я не знаю, сколько пройдет времени, пока будут задержаны и наказаны все виновные, но я уверен на 100%, что это будет в любом случае», – говорит Андрей Ашурок.

О времени, проведенном с братом, он вспоминает с теплотой и улыбкой.

«За столько лет, что жили вместе, ярких воспоминаний – море синее. Как ты ни крути, часто в голове все это проносится. Мне даже выделить одно воспоминание тяжело. Оно такой кинолентой всегда: детство, юность наша, как уже взрослые были, как на веранде у меня часто-часто кофе пили, или я к нему приезжал. Это же здорово – приехать к брату, посидеть. Он позвонит: «А ты не приедешь ко мне на кофеек?» Приедешь, поговоришь, обсудишь проблемы, планы на будущее, кино посмотришь. Например, помню, он был хороший мастер делать татуировки. И он делал мне. Как-то я приехал к нему, это как раз был 2004-й, наверное, год. Как раз вышел новый голливудский фильм «Бункер» о конце Второй мировой войны. Так мы ничего даже и не делали. Вот так я полураздетый сидел и мы смотрели это кино.

Я младше Витольда на 2,5 года. Сейчас получилась такая парадоксальная вещь: мне уже 51 год, а ему осталось 50. И я уже старше, как это?» – говорит Андрей.

Политзаключенным, которые сейчас находятся за решеткой, брат Витольда Ашурка хотел бы передать, что они не забыты.

«Держитесь. Вы незаслуженно осуждены, вы жертвы этого ужасного кровавого режима. То, что вы сейчас сидите или сидели в тюрьмах – это страх режима перед вами. Это не вы должны бояться их, а они вас, ведь они сажают вас в тюрьмы за вашу деятельность. Если так получилось, то деятельность ваша была хорошей, значит они чувствуют угрозу для своего режима, как все в целом, так и лично каждый. Держитесь, о вас помнят все, о вас никто не забыл. Виновные будут наказаны в любом случае. Конечно, трудно, тяжело представить, как людям в тюрьмах после того, как, например, Витольда убили ужасно, зверски, вручную. Отношение к политзаключенным просто ужасное. Держитесь», – резюмирует Андрей Ашурок.

По состоянию на 21 мая 2024 года в Беларуси – 1392 политзаключенных. Это только те люди, о которых известно и которые признаны правозащитниками. Реальные цифры могут быть намного больше.