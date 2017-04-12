На финал «Евровидения-2017» в Киеве проданы все билеты 12.04.2017, 11:59

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В продаже на данный момент остались билеты на прямые эфиры полуфиналов, а также на их репетиции, но только в фан-зоне.

Финалы конкурса «Евровидение-2017» в Киеве пройдут с аншлагом. Все билеты на три финальных шоу уже проданы, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию официального сервиса продаж билетов Сoncert.ua.

Первое финальное шоу состоится 12 мая, когда пройдет выступление участников конкурса перед жюри. На следующий день, 13 мая, пройдет финальная репетиция, а вечером 13 мая состоится прямой эфир финала «Евровидения-2017».

На все эти шоу билеты уже раскуплены. Билеты на финал песенного конкурса в Киеве поступили в продажу 10 апреля, было выпущено 70 тыс. билетов.

На сегодня в продаже есть лишь билеты на прямые эфиры полуфиналов и на их репетиции. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.