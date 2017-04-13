Под Брянском микроавтобус из Беларуси лоб в лоб столкнулся с «хлебовозкой» 1 13.04.2017, 11:59

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Фото: МЧС по Брянской области

Два человека получили серьезные травмы в аварии, которая произошла утром 13 апреля вблизи поселка Добрунь Брянского района.

Об этом сообщили местный сайт 32cars.ru.

По информации ГУ МЧС России по Брянской области, информация об аварии c участием четырех автомобилей поступила спасателям в 08.15. Предварительно, после лобового столкновения «хлебовозки» и Volkswagen Transporter с белорусскими регистрационными знаками (3 регион), автомобили отбросило на фуру и микроавтобус.

В результате ДТП водители «хлебовозки» и Volkswagen получили серьезные травмы и были госпитализированы. Спасатели проводили работы по их деблокировке из автомобилей.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Фото: 32cars.ru