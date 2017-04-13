Никита Найденов: С Владимира Некляева для меня начиналась белорусская поэзия 13.04.2017, 16:17

Поэт и музыкант читает стихотворение Владимира Некляева «Кажух».

Вышла новая серия проекта Vershy. В этом выпуске поэт и музыкант Никита Найденов читает стихотворение Владимира Некляева «Кажух», пишет «Новы час».

«С Некляева практически для меня начиналась белорусская поэзия, да и белорусское слово вообще. Это скорее такой респект живому классику. Ну и, естественно, это один из любимых моих стихотворений», - говорит Никита Найденов.