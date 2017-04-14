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Белорусы проедают даже рублевые вклады

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  • 14.04.2017, 13:51
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Фото: kp.by

В стране зафиксирован самый большой отток и валютных, и рублевых вкладов с прошлого года.

И если депозиты в иностранной валюте падают не первый месяц, то рублевые снизились впервые с июня 2016 года. Эту динамику показывает статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку.

На первый взгляд рублевые вклады в марте выросли на 22,5 миллиона рублей — на начало апреля белорусы хранили в банках 3,14 миллиарда рублей, пишет tut.by.

Средняя процентная ставка рублевым вкладам в прошлом месяце была 15,8%. Если "очистить" депозиты в нацвалюте от начисленных процентов, которые составили 41,1 миллиона рублей, получится отток вкладов на 18,6 миллиона рублей, или минус 0,6%. Это первый отток рублевых вкладов с июня 2016 года, отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

— Снижение процентных ставок наконец дало о себе знать. Снижение идет с января этого года. Если в январе вклады выросли на 2%, то в феврале — только на 0,6%. В марте вообще наблюдался отток, — комментирует Вадим Иосуб.

Напомним, ставка в январе была 18,5% годовых, в феврале — 17,4%.

Номинальный отток вкладов в валюте за март — 69,8 миллиона долларов. Однако с учетом ставки 2,8% годовых в прошлом месяце вклады потеряли 86,1 миллиона долларов, или 1,2%.

— Это самый большой отток валютных вкладов с октября прошлого года. Это также связано со снижением процентной ставки: еще в феврале она была 3%, а марте — 2,8%, — объясняет Видим Иосуб.


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