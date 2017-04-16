NASA показало новую ночную карту Земли

NASA показало новую ночную карту Земли6
- 16.04.2017, 8:39
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Новую карту агентство создало впервые за пять лет.
NASA обнародовало карту Земли, снимки для которой сделаны из космоса ночью.
В описании к видео говорится, что такую карту агентство создало впервые за пять лет. Она предоставляет ученым возможность исследовать человеческую деятельность по всему миру, передает Корреспондент.
Изучая Землю ночью, ученые могут проследить, как расширяются города, контролировать интенсивность света, чтобы оценить использование энергии, а также помочь в реагировании на стихийные бедствия.