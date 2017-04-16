NASA показало новую ночную карту Земли 6 16.04.2017, 8:39

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Новую карту агентство создало впервые за пять лет.

NASA обнародовало карту Земли, снимки для которой сделаны из космоса ночью.

В описании к видео говорится, что такую карту агентство создало впервые за пять лет. Она предоставляет ученым возможность исследовать человеческую деятельность по всему миру, передает Корреспондент.

Фото: NASA

Изучая Землю ночью, ученые могут проследить, как расширяются города, контролировать интенсивность света, чтобы оценить использование энергии, а также помочь в реагировании на стихийные бедствия.