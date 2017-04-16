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Белоруска победила в ультрамарафоне в Кейптауне

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  • 16.04.2017, 8:44
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Марина Доманцевич

Белорусская бегунья Марина Доманцевич стала победительницей одного из самых знаменитых ультрамарафонов в мире "Два океана".

Марафон проходит в южноафриканском Кейптауне. Дистанцию 56 километров на трассе между Индийским и Атлантическим океанами Марина Доманцевич преодолела за 3 часа 37 мин.

На старте белоруску толкнули, она упала, но смогла с подняться и продолжить выступление и выиграть ультрамарафон, передает БелТА.

Официальным стартом пробег "Два океана" был признан в 1972 году. В программу входит не только легендарный ультрамарафон в 56 км, но и полумарафон, два горных забега на 12 и 22 км, любительские старты и забег дружбы, в котором накануне основной гонки с флагами принимают участие спортсмены-представители разных стран (около 80 государств).


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