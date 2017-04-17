Литераторы проведут акцию в защиту свободы 17.04.2017, 11:38

Фото: Viktor Drachev/TASS/Getty Images

Интеллектуальный марафон проводится в знак солидарности с героями народных протестов и Дня Воли.

18 апреля с 17.30 в Минске, в книжном магазине «Логвинов» начнутся открытые чтения, в которых будут участвовать Валентин Акудович, Игорь Бобков, Андрей Бастунец, Лявон Вольский, Влад Величко, Адам Глобус, Владимир Мацкевич, Владимир Некляев, Андрей Такинданг, Cергей Хоревский и другие белорусские литераторы, сообщает gazetaby.com.

Этот интеллектуальный марафон проводится в знак солидарности со всеми, кто участвовал в мартовских протестах и демонстрациях, и кто сейчас терпит преследования и необоснованные обвинения.

«Мы против того, чтобы наша страна захлебывалась в потоках лжи, против постоянного нагнетания страха, который лишает нас возможности доверять друг другу. Мы хотим, чтобы наши слова и действия восстанавливали свободу и осмысленность в нашей стране», - заявили участники акции.