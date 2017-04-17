закрыть
17 апреля 2017, понедельник, 11:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Литераторы проведут акцию в защиту свободы

  • 17.04.2017, 11:38
Фото: Viktor Drachev/TASS/Getty Images

Интеллектуальный марафон проводится в знак солидарности с героями народных протестов и Дня Воли.

18 апреля с 17.30 в Минске, в книжном магазине «Логвинов» начнутся открытые чтения, в которых будут участвовать Валентин Акудович, Игорь Бобков, Андрей Бастунец, Лявон Вольский, Влад Величко, Адам Глобус, Владимир Мацкевич, Владимир Некляев, Андрей Такинданг, Cергей Хоревский и другие белорусские литераторы, сообщает gazetaby.com.

Этот интеллектуальный марафон проводится в знак солидарности со всеми, кто участвовал в мартовских протестах и демонстрациях, и кто сейчас терпит преследования и необоснованные обвинения.

«Мы против того, чтобы наша страна захлебывалась в потоках лжи, против постоянного нагнетания страха, который лишает нас возможности доверять друг другу. Мы хотим, чтобы наши слова и действия восстанавливали свободу и осмысленность в нашей стране», - заявили участники акции.


Мнение

Совсем как в кино
Совсем как в кино Ирина Халип
О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол