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Посол Дании раскрыл, когда Украина получит самолеты F-16

  • 30.04.2024, 10:56
  • 2,184
Посол Дании раскрыл, когда Украина получит самолеты F-16

Пилоты и наземные команды находятся в полной готовности.

Пилоты и наземные команды готовятся к использованию F-16 в Украине. Самолеты прибудут из Дании летом этого года. Об этом посол Дании в Киеве Оле Эгберг Миккельсен сказал в интервью РБК-Украина.

- Я не очень знаком с техническими деталями, но могу процитировать моего премьер-министра, которая недавно была в Украине, во Львове, ей задали тот же вопрос, и она сказала, что самолеты прибудут этим летом. В каком месяце она не уточнила. Я могу только сослаться на то, что она сказала, - сообщил посол.

Он отметил сложность этого вопроса, поскольку речь идет не только о самолете, это только одна составляющая. Также существует целая система обеспечения, обслуживания, наземные бригады, которые следят за исправностью самолета.

- Эта огромная задача и мне представилась честь встретиться с некоторыми украинскими пилотами на авиабазе в Дании еще в августе прошлого года, когда украинский президент приезжал в Данию, - рассказал Миккельсен.

По его словам, пилоты и наземные команды очень хотят приступить к использованию самолетов.

- Так что я оптимистично настроен, я уверен, что они скоро прибудут и, надеюсь, скоро будут готовы к эксплуатации, - добавил посол.

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