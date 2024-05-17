Легендарный Ford Mustang получит новую версию 1 17.05.2024, 15:52

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Ford рассматривает возможность запуска линейки «аутентичных» вариантов Mustang с двигателями внутреннего сгорания. Если ей дадут «зеленый свет», то у популярного 60-летнего бензинового купе в первые в истории появится четырехдверная версия. Об этом в эксклюзивном интервью Autocar рассказал генеральный директор Ford Джим Фарли.

По его мнению, четырехдверный Mustang вполне имеет право на существование, если он сохранит характер оригинала. Но прежде чем переходить к последнему этапу расширения семейства, «Ford должен начать с придания блеска оригинальному купе» во всех его версиях. В качестве примера Фарли привел Porsche с ее моделями 911 GT3 RS и GT2 RS, у которых за 20 лет появился целый ряд производных.

Глава Ford считает, что у компании есть возможность сделать Mustang доступнее, легче и производительнее. Разработки в этом направлении уже ведутся. «Первоначальным взносом» в производительность Mustang будущего он назвал недавно анонсированный трековый GTD. Спорткар мощностью 800 л.с. со сложным аэродинамическим пакетом и ценником в 304 тысячи долларов уже прошел проверку на Нюрбургринге.

При этом планы компании не предполагают превращение Mustang во внедорожник, как это сделала Porsche с 911 Dakar. Фанатам спорткара Фарли пообещал, что будет «упорно бороться» за сохранение культовых двигателей V8 и механической коробки передач. Но будущие «Мустанги», скорее всего, будут гибридными. Хотя когда-то у культового купе может появиться электрическая версия.