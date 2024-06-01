«Хотелось, чтобы дети почувствовали себя звездами» 4 1.06.2024, 13:05

Фото: onliner.by

Белорусские родители рассказали о спорах по поводу школьного выпускного.

До выпускных осталось две недели. Кто-то относится к этому дню как к главному празднику накануне взрослой жизни, а кто-то — просто как к формальному мероприятию. Поэтому год от года вопрос, каким должен быть выпускной, вызывает бурные споры среди родителей. Этой весной тему обсуждают особенно активно. Незадолго до школьного бала сайт onliner.by поговорил с родителями выпускников о том, какой праздник будет у их детей и во сколько это обойдется семье.

Елена, Гродно: «Хотелось, чтобы дети почувствовали себя звездами»

— Я из тех родителей, которых обычно не любят другие родители на собраниях (смеется. — Прим. Onlíner). Потому что я всегда предлагаю что-то большее, чем самый простой вариант. Выпускной — это главный праздник в жизни ребенка. Следующий по важности уже только свадьба, наверное. Поэтому мне так хотелось, чтобы он был запоминающимся для детей.

Возможно, все дело в том, что у меня одна дочка. А другие родители уже проходили через выпускной со старшими детьми и относятся к этому куда спокойнее. Но мы целый год обсуждали с ней, какой наряд подобрать, где сделать прическу, макияж, маникюр… За платьем специально ездили в Минск. Я бы показала его на фото, но не хочу раньше времени раскрывать образ. Конечно, такая подготовка должна закончиться очень ярким праздником.

Фото: onliner.by

Главная идея, за которую я «топила», — устроить профессиональную выездную фотосессию в городе. Это же такая память! Чтобы дети могли почувствовать себя звездами — после такого сложного года они это точно заслуживают. Но другие родители сказали, что это бред: у всех сейчас хорошие телефоны, на которые они без проблем пофоткаются сами.

Сколько Елена ни уговаривала других родителей, ничего не вышло. Поэтому она решила сама нанять фотографа для своей дочки, а заодно предложила ей позвать подруг на фотосессию до официальной части выпускного. Час-полтора работы профессионального фотографа обойдутся маме в 150 рублей.

— Понятно, что все должно быть в разумных пределах. Но праздник на то и праздник, чтобы к нему готовиться. И что скрывать: да, тратить деньги. Но опять же у других родителей есть мнение: это же школа — на что здесь тратиться? Актовый зал есть, столовая есть, атмосферы школьной уже достаточно. Поэтому идею нанять профессиональных декораторов или кейтеринг никто не поддержал с самого начала. На этом я и успокоилась (смеется. — Прим. Onlíner). На следующий день отведу дочку в какое-нибудь красивое заведение, чтобы продлить праздник.

Фото: onliner.by

Насколько я знаю, дети сами составляли плейлист для дискотеки и готовили небольшую программу на банкетную часть. Так что профессионального диджея или ведущего не будет.

В школе, где учится дочка Елены, выпускной обойдется в 380 рублей. Платье стоило около 600, другие расходы на образ — еще столько же.

— Но моя дочка так ждет этот день, что мне никаких денег не жалко. Тем более после девятого класса вообще никакого праздника не было, получили свидетельства и разошлись по своим компаниям.

Яна, Минск: «Костюм обошелся дороже выпускного»

У Яны оканчивает школу сын. Родители начали обсуждать выпускной с нового года. Вся программа запланирована в школе, другие варианты и не рассматривали. Стоимость выпускного вечера — 350 рублей. Дополнительно по желанию можно было купить альбом.

— Организовывают все педагоги и сами дети. К сожалению. Мне кажется, профессиональные организаторы более квалифицированы в этом вопросе. Мы были готовы отдать за выпускной и больше, но по обсуждениям я вижу, что для большинства родителей это оптимальная сумма. Хотя по рассказам подруг знаю, что во многих школах выпускной обходится дороже — от $150 в эквиваленте и выше.

Фото: onliner.by

По словам Яны, сами дети были с головой в подготовке к ЦЭ и только после последнего звонка загорелись и активизировались.

Уточняем: а как дела с поиском костюма?

— Было сложно. Искали только белый! Выбор очень маленький. Обошелся костюм дороже самого выпускного (смеется. — Прим. Onlíner). Знаю, что многие мамы не хотят покупать костюм на один раз. Может, поэтому и выбор такой небольшой.

Ольга, Минск: «Двенадцать человек отказались идти на выпускной»

В гимназии, где учится дочка Ольги, выпускной решили отметить на широкую ногу. С каждого ученика собирают около 800 рублей.

— Разговор между родителями выстраивался так: а давайте то, а давайте это! Хорошо, кто возьмется? И, как говорят учителя, в ответ лес рук. Родительский комитет сразу обозначил, что у них нет времени самим всем этим заниматься. Поэтому было решено обратиться в ивент-агентство.

Но в итоге мы посчитали, что за организацию праздника они берут какую-то баснословную сумму. С каждого ученика выходит около 250 рублей! А еще дополнительно нужно оплачивать ведущего и кавер-бенд.

Фото: onliner.by

Мне кажется, что для школьного праздника это очень много. Не потому, что жалко, а потому, что необоснованно. Это будет достаточно стандартная программа, без всяких шоу или индивидуального подхода. Мне кажется, даже отметить выпускной прямо на воздушном шаре было бы дешевле! А в итоге из 70 детей на выпускной не идут 12 — в знак протеста.

Знаю, что еда обойдется в 100 рублей с человека. Сначала хотели заказывать по три горячих на ребенка. Но, к счастью, передумали! Это ж подростки — кто из них будет есть мясо посреди ночи? В 800 рублей еще входят фотозона, украшение зала и красная ковровая дорожка. На цветы и последний звонок сбрасывались отдельно.

Мне кажется, договориться с кавер-бендом и ведущим вообще несложно, это пару часов времени. Но признаю, мне тоже не хотелось этим заниматься. Вот и приходится переплачивать. Знаю, что два года назад программа была примерно такой же, но родители организовывали все сами, и стоило это на $70—80 в эквиваленте дешевле. Больше всего жалко, что из-за этого часть детей отказались от праздника.

Елена, Барановичи: «Последний звонок решили вообще не отмечать»

У Елены в семье сразу два выпускника: сыновья оканчивают разные классы одной и той же школы. Родители собирались несколько раз за год, чтобы обсудить выпускной. Но основные задачи легли на плечи родительского комитета.

Собирали по 350 рублей — в стоимость входила организация последнего звонка и выпускного. В разных классах суммы слегка отличались. В одном пришлось дополнительно оплачивать ленты и постановку вальса: ленты — 5 рублей, занятия танцами — по 20 рублей.

Фото: onliner.by

— У нас все довольно просто, никаких красных дорожек или лимузинов. Все бюджетно. Организация отработана годами. Девять лет назад эту же школу оканчивала дочка, и, мне кажется, все проходило примерно так же. А после последнего звонка они и вовсе отказались хоть как-то отмечать — все разошлись по домам.

На самом деле, дети больше волнуются за номера, ставят какие-то сценки, репетируют. Хотя наш один и категорически отказался во всем этом участвовать. Организовывает все учительница, которая раньше с ними работала: кажется, вела труды. Она очень коммуникабельная, и дети сами активно участвуют в подготовке. Знаю, что хотели делать пародии на учителей (смеется. — Прим. Onlíner).

Торжественная часть будет в актовом зале, а потом все переместятся в столовую. Я слышала, что в других школах отмечать будут прямо в классах. Но, может, это только слухи.

На самом деле, быть родителями выпускника гораздо проще, чем родителями выпускницы. Мы обсуждали со знакомыми, что и прически по 250 рублей стоят, и макияж столько же, и прокат платья еще 500. А мои парни довольно быстро выбрали костюмы, а к ним кроссовки — как сейчас модно. Вот и вся подготовка. Нашли относительно бюджетный вариант, костюмы стоили по 350 рублей.

Я вижу, что они пока не осознают, что школа заканчивается. Сами говорят, что не верится. А нам, как родителям, тем более.

Михаил, Минск: «От лимузинов решили отказаться»

В семье Михаила тоже сразу два выпускника: дочка и сын. И с теми идеями, которые родители высказывали изначально, затраты на выпускной должны были стать ощутимыми.

— Гимназия, которую они оканчивают, много лет отмечала выпускной в одном из главных торжественных залов Минска. Но в этом году цена оказалась настолько высокой, что сразу стало понятно: эту сумму потянуть мы все не сможем. Поэтому выбрали другой дворец культуры — довольно приятный и современный.

Но даже с заменой зала речь шла о сумме в $400 в эквиваленте. Должны были быть те самые катания на лимузинах и другие «развлекухи». Фотограф запросил почти 5000 рублей за один вечер работы.

Фото: onliner.by

Но ближе к концу учебного года от лимузинов и других дополнений решили отказаться. В итоге сумма сократилась ровно в два раза. Остановились на 650 рублях. Хотя всей организацией занималось агентство. Родители идут только на торжественную часть, а после этого забронировали ресторан неподалеку.