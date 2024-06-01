«Чуть сердце не остановилось, столько труда» 9 1.06.2024, 12:49

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В Мозыре выбросили невероятное количество домашних закаток.

В Мозыре в одном из дворов возле мусорных баков неизвестные оставили невероятное количество домашних закаток. Об этом в TikTok рассказала местная жительница.

Чего там только нет: закатанные грибы, овощи, варенье, а также компоты. Сейчас видео активно вирусится в соцсети, а пользователи оставляют сотни комментариев.

Один из них пишет: «Изменились времена, закатки стали не нужны». Другая женщина негодует: «Это ж столько сил, времени и денег. Один вопрос: зачем столько делать?».

Можно было прочитать и такую историю: «Знакомая купила дом в деревне, а там в подвале очень много закаток. Она все выставила на мусорку. Я бы тоже не ела чужие закати». Также еще один пользователь ехидно написал: «Уже в продаже вдоль дороги стоят».

История на этом не закончилась. На следующий день тиктокерша показала видео, где видно, что ни одной закатки не осталось.

Пользователи сразу же отреагировали. Женщина пишет: «Правильно, чего пропадать добру». Ее поддерживает комментатор: «Если крышки в банках не вздулись, то можно употреблять, человек ведь для себя закатывал». Но не все согласны с таким утверждением. Девушка пишет: «Я б не рискнула это есть!».

Некоторые вообще не понимают, зачем делать заготовки на зиму: «Не пойму этих людей, корячатся на дачах. Потом все это перерабатывается, а затем на мусорку».