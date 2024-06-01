Генсек НАТО дал позитивный прогноз по войне в Украине 2 1.06.2024, 12:57

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Названы условия его реализации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Харьков выдержит российское летнее наступление, а Украина имеет шанс на победу в войне против страны-агрессора России.

По словам Столтенберга, сейчас видно, что Россия не смогла сделать ни одного большого прорыва. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

Он отметил, что встреча с министрами иностранных дел стран-членов НАТО, которая состоялась 30-31 мая в Праге, добавила ему большей уверенности в том, что союзники по Альянсу готовы оказать поддержку Украине, чтобы она победила и остановила российских захватчиков.

Столтенберг отметил, что войны по своей природе непредсказуемы, но РФ не смогла осуществить какой-то большой прорыв на фронте.

«Но то, что мы видели сейчас, заключается в том, что Россия не смогла сделать ни одного большого прорыва. Ее силы достигли незначительных территориальных достижений, но заплатили очень высокую цену. А сейчас оружие и боеприпасы поступают от союзников по НАТО. Поэтому я уверен, что Украина абсолютно может победить», - сказал генсек НАТО.