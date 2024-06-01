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Наступление на Киев: названо три признака подготовки к атаке из Беларуси

  • 1.06.2024, 8:21
  • 5,422
Наступление на Киев: названо три признака подготовки к атаке из Беларуси

Используется тактика «тысячи порезов».

Российские оккупанты могут попытаться вновь пойти в наступление на Киев. Есть три основных признака, которые могут указать на подготовку врага к этому. Об этом во время чата на «Главреде» заявил военный аналитик, сооснователь общественной инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

Россияне пытаются заставить Киев оттянуть силы с Донецкой области. Для этого враг использует тактику «тысячи порезов», растягивая зону боевых действий. Указывать на то, что РФ готовится к атаке из Беларуси, будут три признака:

передислокация личного состава,

передислокация тяжелой бронетехники и боевых складов с боекомплектом,

развертывание боевых госпиталей.

«Если госпитали разворачиваются в оперативном тылу группировки, это свидетельствует о готовности к активной фазе боевых действий», - говорит Синегубов.

В то же время стоит отметить, что на территории Беларуси не зафиксировано достаточного количества оккупантов для наступления. Развертывание военных госпиталей также не было зафиксировано.

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