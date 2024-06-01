«Как завизжит — услышите» 1.06.2024, 12:33

Эксперт предупредил лукашистов.

Обновленный закон по вопросам предпринимательской деятельности дал зеленый свет на сокращение перечня разрешенных для ИП видов деятельности. Минэкономики вынесло его на общественное обсуждение, которое завершилось 25 мая.

До 1 июля Совмин должен опубликовать окончательный список. После этого до 1 октября ИП еще смогут попытаться зарегистрироваться для ведения «запретных» видов деятельности. Но такая работа будет доступна лишь до 1 января 2026 года. Это крайний срок для ИП, которые должны решить: закрываться или перерегистрироваться и стать юридическим лицом.

Заместитель министра экономики Владимир Наумович, комментируя размещенный в сети список и реакцию на него бизнес-сообщества, отметил, что доработки продолжатся.

Он же заявил, что ранее озвученное им число в 40 тыс. ИП, которые закроются, можно уменьшить вдвое после расширения перечня.

Прокомментировать список и его вероятную корректировку корреспондент Tochka.by попросил председателя Ассоциации малого и среднего предпринимательства (АМСП) Сергея Балыкина.

Проблема в подходе

По мнению эксперта, который ранее заявлял, что остаться без работы могут 100–120 тыс. человек, теперь рано говорить о том, сколько ИП исчезнет. Потому как окончательного варианта списка разрешенных видов деятельности нет.

Пока из него исчезли оптовая торговля, розничная продажа автомобилей и мотоциклов (новых и б/у), туристические услуги, ряд консалтинговых услуг. Затронули ограничения строительство, транспорт, обрабатывающую промышленность, рекламу, бухгалтерский учет и аудит. ИП теперь не может заниматься ею в интернете.

Балыкин подчеркнул, что, безусловно, перечень, представленный Минэкономики для общественного обсуждения, лучше того, что озвучивался ранее, так как в него включили больше видов деятельности.

«Это реклама, оказание услуг в области права, консалтинга, другое. Это означает, что чиновники готовы идти навстречу предпринимателям, готовы слышать их аргументы... Честь и хвала тем чиновникам, что стараются сделать все возможное, чтобы облегчить участь ИП и уменьшить негативное влияние этого решения на экономику страны», – отметил Сергей Балыкин.

При этом эксперт уверен, что в целом остается порочным сам подход – «разрешено только то, что разрешено». Ведь в отношении других субъектов хозяйствования действует принцип – «разрешено все, что не запрещено».

По словам председателя АМСП, «поводок стал длиннее, но все равно свобода действий ограничивается». Проблема заключается не в том, что в перечне нет тех или иных видов деятельности, а в том, что он вообще существует.

С надеждой на то, что не поймают

Балыкин отметил, что с введением ограничений велик риск с ошибочным определением вида деятельности. И если раньше при указании ИП не того вида никаких серьезных последствий для малого бизнеса не было, то сейчас это грозит штрафами и другими проблемами.

«Сейчас, если предприниматели укажут не тот вид, это может повлечь за собой наказание за незаконную предпринимательскую деятельность. Со всеми штрафами и изъятием выручки до 100%», – сделал невеселый прогноз Балыкин.

По его мнению, у индивидуального предпринимателя будет возможность мимикрировать под другой вид деятельности, незапрещенный, но похожий по описанию на тот, которым он занимался. И многие, надеясь, что не поймают, пойдут на это, чтобы не закрываться.

«А если контролирующие органы поймают, то мало не покажется. Понятно, что поставленные в безвыходное положение предприниматели будут идти на нарушения», – отметил эксперт.

«Как завизжат, услышим»

Напомним, что в Беларуси в последние годы заметно ужимается роль частного бизнеса и увеличивается вес «казенной экономики».

Чиновники с каждым разом делают жизнь индивидуальных предпринимателей все сложнее. К примеру, в Минске не первый год вообще нельзя зарегистрировать ИП.

Малый бизнес заставляли вести деятельность со все большими ограничениями (по документации, найму работников и так далее), лишили возможности работать по упрощенной системе налогообложения, повысили налоги. А сейчас вводят лицензирование, серьезно сократив список видов деятельности, которыми ИП могут заниматься.

Кому же станет лучше от ограничений для малого бизнеса, который и так не первый год испытывает усиливающееся давление со стороны белорусских властей?

«Судя по комментариям чиновников, они и сами не понимают, какими будут результаты нововведения. Они сделали непродуманный ход, без должных расчетов и понимания возможных результатов. Это очень плохой метод принятия решений», – отметил Сергей Балыкин.

При этом он уверен, что лучше не станет, а вот насколько хуже, пока сложно определить, потому как перечень еще пересмотрится.

«В любом случае в проигрыше окажутся ИП на периферии. Многие из них и так не могли похвастаться большими заработками, а при переходе в статус юрлица они вынуждены будут нанять как минимум бухгалтера. Дополнительные расходы (на фоне увеличившихся налогов) приведут либо к закрытию ИП, либо к уходу в серую зону», – поделился мнением эксперт.

Он также добавил, что исчезновение ИП на периферии, где в одном районе могла быть лишь пара предпринимателей, осуществлявших тот или иной вид деятельности, конкуренции не добавит, а значит есть риск ухудшения качества услуг и роста их цены.

«Пока нет окончательного перечня, сложно назвать проблемные точки. «Как завизжит, услышим» – наверняка нерадивые чиновники ориентируются на это. Среди сотен обращений, поступивших в Минэкономики и другие ведомства, безусловно были и такие, которые дали чиновникам пищу для размышлений. И запретный перечень сузится», – предположил Сергей Балыкин.

Пойдут ли ИП на заводы

Более 10 лет в Беларуси падает количество занятых в экономике. Дефицит рабочих рук усиливается, что отмечают в опросах как руководители компаний, так и чиновники.

При этом количество индивидуальных предпринимателей в стране также уменьшается. Хотя и не такими пугающими темпами, как количество занятых (их ежегодно становится в среднем на 40 тыс. меньше).

Если в Беларуси «пропадет» несколько десятков тысяч ИП, пойдут ли они на государственные предприятия, снизив кадровый голод, усилившийся после 2020 года?

«Вряд ли. Если человек десяток-другой лет работал на себя, желание идти на условный завод у него вряд ли появится. К тому же надо понимать, какой будет возрастная структура этих «освободившихся» ИП. Во многом это люди пенсионного и предпенсионного возраста и вряд ли окончившие ПТУ или техникумы соответствующие», – заявил председатель АМСП.

Лидер одного из бизнес-союзов отметил, что не наблюдает видимых плюсов после введения ограничительного перечня, но надеется, что пожелания малого бизнеса будут чиновниками услышаны, а разрешенных видов деятельности станет больше.