В Минспорте «настучали» на АБФФ 30.04.2024, 11:09

В министерстве заявили, что федерация нарушила законодательство.

В Минспорте заявили о нарушении законодательства со стороны Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ). По информации пресс-службы ведомства, 26-28 апреля 2024 года планировалось провести мероприятие, которое не соответствует законодательству.

Согласно республиканскому календарному плану спортивных мероприятий, АБФФ не является организатором чемпионата Беларуси по футболу 2024 года среди мужских команд второй лиги. Организаторами признанного мероприятия являются Минспорта и туризма и уполномоченные им организации.

Минспорта подчеркнули, что деятельность АБФФ в данном случае противоречит полномочиям организации, а проводимое мероприятие лишено официального статуса. В пресс-службе ведомства обратили внимание на важность соблюдения законодательства в сфере спорта и физической культуры и попросили воздержаться от разного рода комментариев.