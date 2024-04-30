В Беларусь идет похолодание 30.04.2024, 11:01

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Фото: Charter97.org

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на ближайшие дни. 1 мая будет тепло и без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Ночью +6..+12°С, местами +3..+ 5°С, максимальная днем +20..+26°С. В Минске +23°С.

В четверг, 2 мая, ночью +4..+11°С, максимальная днем составит от +17°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу страны. В Минске +22°С.

3 мая страна останется в области повышенного атмосферного давления, при этом на территорию страны начнет поступать более холодный воздух с северо-запада России.

Ночью будет от +3°С по северо-востоку до +12°С по юго-западу, максимальная днем составит от +14°С в северо-восточных районах до +24°С в юго-западных странах.

В Минске прогнозируется +17°С.