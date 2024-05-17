Путин объяснил цель назначения Белоусова министром обороны РФ 17.05.2024, 19:11

1,526

Фото: «Правительство РФ» / Telegram

Президент РФ назначил нового главу Минобороны 14 мая.

Новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов — один из лучших экономистов России, способный скоординировать работу министерства с другими ведомствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Харбине.

«Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране. Он был моим помощником по экономике, он был первым заместителем председателя правительства и в этом смысле он, конечно, способен координировать деятельность министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны и с регионами», — сказал Путин.

Белоусов, по словам президента, должен раскрыть Минобороны РФ для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности, а также с производителями продукции военного назначения. «Он должен раскрыть Министерство обороны для инноваций», — добавил глава государства.

Президент РФ назначил Белоусова новым главой Минобороны 14 мая. На этой должности он сменил Сергея Шойгу, который занимал пост министра с 2012 года.