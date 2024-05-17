Белоруска сыграет в романтической комедии с Дакотой Джонсон и Крисом Эвансом 2 17.05.2024, 18:37

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Даша Некрасова в фильме «Мягкость тел»

Фото: tickets.lafilmfestival.com

Картину снимает канадско-американская режиссер Селин Сон.

Живущая в США уроженка Беларуси Даша Некрасова добавлена в состав актерской группы фильма «Материалисты», работа над которым стартовала под эгидой дистрибьютерской компании А24 в феврале 2024 года, пишет «Беларусь и мир».

О ленте пока известно мало: по характеру это романтическая комедия, действие происходит в Нью-Йорке, сюжет строится на взаимоотношениях профессиональной свахи, богатого мужчины, которого она только что встретила, и ее бывшего партнера.

В главных ролях заняты голливудские звезды Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого», «Мадам Паутина»), Крис Эванс («Фантастическая четверка», «Короли улиц») и Педро Паскаль («Игра престолов», «Мандалорец»).

Картину снимает канадско-американская режиссер с южнокорейскими корнями Селин Сон. Ее дебютный фильм «Прошлые жизни» получил в 2024 году две номинации на «Оскар» — как лучший фильм и за лучший оригинальный сценарий.