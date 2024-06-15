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Вышел американский сериал, снятый по детективу внука выходцев из Беларуси

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  • 15.06.2024, 10:35
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Вышел американский сериал, снятый по детективу внука выходцев из Беларуси

Первые две серии имеют высокий рейтинг.

Книга «Презумпция невиновности», по которой снят одноименный американский сериал, занимает пятую строчку в топ-100 лучших детективов мира, пишет nashaniva.com.

Джейк Джилленхол играет заместителя прокурора из Чикаго Расти Сабича, жизнь которого резко меняется после убийства его коллеги Кэролайн Полемус.

Раньше Кэролайн была его любовницей, а ДНК Расти нашли на месте преступления. Все указывает на Сабича, и он становится главным подозреваемым, в результате его берут под стражу.

Сабич вынужден обратиться за помощью к очень дорогому адвокату — его визави на судебных процессах.

Сериал снят по одноименному роману Скотта Туров — внука выходцев из Беларуси. Роман увидел свет в 1988 году и занимает пятую строчку в топ-100 лучших детективов всех времен (американская версия).

В 1990 году режиссер Алан Пакула выпустил фильм «Презумпция невиновности» с Харрисоном Фордом в главной роли.

Разработкой новой адаптации занимался Дэвид Э. Келли — создатель сериала «Большая маленькая ложь», а продюсером проекта выступил Джей Джей Абрамс («Остаться в живых»).

Первые две серии имеют высокий рейтинг на Rotten Tomatoes: 77% — 85%, а также 7,4 — Imbd.

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