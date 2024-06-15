Как похудеть с помощью конфет 1 15.06.2024, 10:50

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Шесть лучших вариантов.

Попустительство сладостям при достижении целей похудения – это не первое, что приходит в голову, когда хочется сладкого. Однако умеренность – это ключ к успеху, и, к счастью, существуют здоровые альтернативы, которые помогут удовлетворить вашу тягу к сладкому. По словам Eatthis, все дело в том, чтобы найти правильные варианты, которыми можно наслаждаться, оставаясь на пути к своим целям.

1. Крендели M&M’s

Попробуйте кренделя M&M's как вкусную альтернативу оригинальной версии. Эти конфеты заменяют шоколадную сердцевину кренделем, что приводит к снижению содержания сахара и жира. Не забывайте контролировать порции и наслаждайтесь ими вместе с чаем.

2. York Peppermint Pattie

Если мятный шоколад – ваша слабость, обратите внимание на миниатюрные шоколадные конфеты York. Три таких мятных лакомства содержат примерно столько же калорий, сколько целая плитка. Кроме замечательного вкуса, мята действует как природное средство, подавляющее аппетит и способствующее пищеварению.

3. Жевательные резинки Life Savers

Побалуйте себя фруктово-жевательным наслаждением из Life Savers Gummies. Эти яркие жевательные кольца – идеальный выбор, ведь на каждые 10 штук приходится всего 13 калорий. Независимо от того, хотите ли вы малины, лимона, зеленого яблока или арбуза, эти жвачки подарят вам всплеск приятного вкуса.

4. 100 Grand

100 Grand выделяется среди других шоколадных батончиков, поскольку содержит в 80 калорий меньше. Для меньшего перекуса рассмотрите версию Fun Size, содержащую всего 95 калорий и четыре грамма жира.

5. Hershey's Kit Kat

Почувствуйте прекрасное сочетание шоколада и хрустящей вкусности с конфетами Hershey's Kit Kat. Благодаря своей легкой вафельной основе эти конфеты экономят калории и жиры по сравнению с более плотными батончиками, наполненными карамелью, арахисовым маслом, муссом или орехами.

6. Hershey's Take 5

Hershey's Take 5 – это идеальный батончик, предлагающий великолепное сочетание сливочности и хрусткости. Благодаря сочетанию шоколада, карамели, арахисового масла, кренделей и арахиса, эта конфета содержит всего 210 калорий. Хотя арахисовое масло может быть переработано, оно также содержит полезные жиры и белки, благодаря чему вы будете чувствовать себя более сытыми по сравнению с другими батончиками без этих элементов.