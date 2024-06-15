В России началась паника из-за новых санкций 15.06.2024, 11:12

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Импорт фруктов в РФ практически остановился.

Новые санкции от США привели к временному параличу торговли фруктами и овощами и росту цен на них в России, сообщают аналитики EastFruit.

«Санкции, которые ко «дню России» США ввели против Мосбиржи, а также входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), привели к панике на валютном рынке страны-агрессора. Биржа вынуждена была приостановить торги долларами и евро, а также инструментами с расчетами в этих валютах», – говорится в сообщении.

Россия таким образом потеряла главный инструмент установления курса валюты, а также резко усложнились внешнеторговые операции РФ, осуществляемые в основных резервных валютах. По мнению экономистов и экспертов финансового рынка, каждая транзакция в долларах или евро будет обходиться для контрагентов из России гораздо дороже.

Отмечается, что Россия является одним из крупнейших мировых импортеров фруктов и овощей, несмотря на то, что является крупнейшей по площади земельных ресурсов страной мира. Ежегодно эта страна тратит около $5 млрд долларов США на импорт фруктов и около $1,5 млрд на импорт овощей и картофеля.

По словам экспертов, среди главных поставщиков фруктов и овощей в Россию выделяются такие страны как Турция, Эквадор и Египет. Сейчас поставщики не спешат заключать новые контракты, не понимая, каким образом будут происходить расчеты за поставленную продукцию.

Аналитики отмечают, что специфика плодоовощной продукции такова, что она не может долго храниться, поэтому ее нужно срочно продавать. Для стран, поставляющих значительный объем продукции на рынок РФ, сложно быстро найти замену этому огромному рынку.

«В то же время импортеры уже закладывают новые валютные риски и гарантированно более высокие затраты на транзакции в цены плодоовощной продукции на рынке. Буквально за день цены на большинство позиций овощей и фруктов заметно выросли – ведь сейчас на рынке России продается преимущественно импортная продукция. Соответственно, российским потребителям нужно быть готовыми платить больше за импортные овощи и фрукты», – добавили эксперты.