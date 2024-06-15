«Ушел из дома в прошлом месяце и до сих пор не вернулся!»
- 15.06.2024, 11:19
Что происходит в пункте пропуска «Бенякони», где скопились огромные очереди.
Казалось бы, к очередям большегрузов на белорусских пунктах пропуска уже давно привыкли. В режиме долгого ожидания пересечения границы со странами ЕС дальнобойщики живут уже не первый год.
Журналисты av.by побывали в пункте пропуска «Бенякони» на границе с Литвой. Как живут водители в очередях? И что делают с привычными «ссобойками» из дома? Ведь какой дальнобойщик не брал в дальний рейс домашнюю провизию: овощи, тушенки да консервы?
Напомним, что с 3 июня 2024 года вступил в силу запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Беларуси согласно перечню, утвержденному постановлением правительства Литовской Республики.
Тогда в соцсетях «завирусились» фотографии выброшенных в погранпереходах продуктов, с которыми сопредельная сторона отказалась пропускать белорусов. А как сейчас?
Пункт пропуска «Бенякони — Шальчининкай» находится в Вороновском районе Гродненской области и является одним из основных КПП Беларуси. Уже за несколько километров до этого объекта наблюдаем большое скопление большегрузов на АЗС и местных стоянках. В пункте пропуска — электронная регистрация, но оборудованная всем необходимым стоянка рассчитана на 250 мест. А очередь, как известно, значительно больше. Поэтому ожидающих дальнобойщиков можно увидеть где угодно.
Минуя вереницы большегрузов, едем в сам погранпереход. Сколько пришлось отстоять водителям и с какой провизией пересекают границу? Спросим об этом у дальнобойщиков.
Вадим из Светлогорска везет в Вильнюс мебель. На границу приехал 1 июня, зарегистрировался в электронной очереди и уехал домой:
— Белорусы все так делают в основном. Я хоть и живу за 400 километров, но это лучше, чем в кабине неизвестно сколько жить!
В сфере грузоперевозок мужчина трудится с 2011 года. Сейчас, признается белорусский водитель, самый сложный период в его деятельности.
— Я работаю в литовской компании. У меня простой не оплачивается. Конечно, это отразится на моем заработке. Я бы мог эти дни работать, а так пришлось вынужденно отдыхать, — с досадой в голосе говорит собеседник.
В похожей ситуации оказался и его коллега Алексей из Лиды. Его машина простояла в зоне ожидания десять дней. В это время водитель был дома.
— Мне платят за рейс. Раньше в месяц мог и четыре рейса сделать, сейчас — только два! Но выбора нет — приходится терпеть.
О том, что литовские пограничники не пропускают с продуктами, мужчина слышал от своих коллег. Поэтому на сей раз пересекает границу почти пустым: пришлось отказаться от домашних заготовок и взять с собой лишь легкий перекус.
— Кто как говорит… Кто-то сказал, что литовцы относятся лояльно к водителям большегрузов и разрешают им провозить… Но я решил не рисковать.
А вот молдаванину Виктору в очереди стоять не пришлось. От утомительного ожидания его спас… груз, который относится к категории скоропортящегося:
— Везу мороженое из Бреста в Молдову!
Спрашиваем иностранца, пробовал ли он нашу продукцию.
— Вкусное! Я пробовал — очень вкусное! — несколько раз повторил дальнобойщик.
Али — водитель из Турции. Мужчина не знает ни русского, ни английского. Несмотря на языковой барьер, от общения не отказывается и предлагает беседовать через онлайн-переводчик.
Турецкий дальнобойщик стоит в очереди 13 дней. На наш вопрос, как дается ему такое ожидание, утомленно качает головой. И что-то на турецком наговаривает в телефон. Спустя секунду на экране гаджета появляется ответ: «Я ушел из дома в прошлом месяце и до сих пор не вернулся!»
Максон едет из Узбекистана. Водитель находится еще в зоне ожидания, но, как говорится, на низком старте. Сегодня он планирует пересечь белорусско-литовскую границу. В «колейке» иностранец простоял всего четыре дня:
— У меня спецразрешение есть! — не без гордости говорит мужчина.
В Европу узбекский водитель везет удобрение. От привычного набора продуктов, которые брал в каденцию, пришлось отказаться в связи с новыми правилами:
— Раньше возил крупы, картошку, морковку, консервы… Сейчас — все! Только что-то перекусить!
К слову, бытовых проблем в зоне ожидания нет. Здесь есть и постирочная, и туалеты. Мы зашли в местное кафе. На скорую руку тут можно перекусить выпечкой, картошкой фри и другим фастфудом. А для тех, кто хочет подкрепиться посолиднее, есть комплексы обедов, которые ежедневно привозят из ресторанов.
— У кого есть в машине мультиварки или плита, готовят сами… Остальные — едят у нас, — рассказала продавец местного кафе. — Сейчас, конечно, дальнобойщиков стало больше. Соответственно, и работы тоже… Кто-то даже по две недели стоит в очереди!