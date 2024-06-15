«Ушел из дома в прошлом месяце и до сих пор не вернулся!» 15.06.2024, 11:19

Что происходит в пункте пропуска «Бенякони», где скопились огромные очереди.

Казалось бы, к очередям большегрузов на белорусских пунктах пропуска уже давно привыкли. В режиме долгого ожидания пересечения границы со странами ЕС дальнобойщики живут уже не первый год.

Журналисты av.by побывали в пункте пропуска «Бенякони» на границе с Литвой. Как живут водители в очередях? И что делают с привычными «ссобойками» из дома? Ведь какой дальнобойщик не брал в дальний рейс домашнюю провизию: овощи, тушенки да консервы?

Напомним, что с 3 июня 2024 года вступил в силу запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Беларуси согласно перечню, утвержденному постановлением правительства Литовской Республики.

Тогда в соцсетях «завирусились» фотографии выброшенных в погранпереходах продуктов, с которыми сопредельная сторона отказалась пропускать белорусов. А как сейчас?

Пункт пропуска «Бенякони — Шальчининкай» находится в Вороновском районе Гродненской области и является одним из основных КПП Беларуси. Уже за несколько километров до этого объекта наблюдаем большое скопление большегрузов на АЗС и местных стоянках. В пункте пропуска — электронная регистрация, но оборудованная всем необходимым стоянка рассчитана на 250 мест. А очередь, как известно, значительно больше. Поэтому ожидающих дальнобойщиков можно увидеть где угодно.

Минуя вереницы большегрузов, едем в сам погранпереход. Сколько пришлось отстоять водителям и с какой провизией пересекают границу? Спросим об этом у дальнобойщиков.

Вадим из Светлогорска везет в Вильнюс мебель. На границу приехал 1 июня, зарегистрировался в электронной очереди и уехал домой:

— Белорусы все так делают в основном. Я хоть и живу за 400 километров, но это лучше, чем в кабине неизвестно сколько жить!

В сфере грузоперевозок мужчина трудится с 2011 года. Сейчас, признается белорусский водитель, самый сложный период в его деятельности.

— Я работаю в литовской компании. У меня простой не оплачивается. Конечно, это отразится на моем заработке. Я бы мог эти дни работать, а так пришлось вынужденно отдыхать, — с досадой в голосе говорит собеседник.

В похожей ситуации оказался и его коллега Алексей из Лиды. Его машина простояла в зоне ожидания десять дней. В это время водитель был дома.

— Мне платят за рейс. Раньше в месяц мог и четыре рейса сделать, сейчас — только два! Но выбора нет — приходится терпеть.

О том, что литовские пограничники не пропускают с продуктами, мужчина слышал от своих коллег. Поэтому на сей раз пересекает границу почти пустым: пришлось отказаться от домашних заготовок и взять с собой лишь легкий перекус.

— Кто как говорит… Кто-то сказал, что литовцы относятся лояльно к водителям большегрузов и разрешают им провозить… Но я решил не рисковать.

А вот молдаванину Виктору в очереди стоять не пришлось. От утомительного ожидания его спас… груз, который относится к категории скоропортящегося:

— Везу мороженое из Бреста в Молдову!

Спрашиваем иностранца, пробовал ли он нашу продукцию.

— Вкусное! Я пробовал — очень вкусное! — несколько раз повторил дальнобойщик.

Али — водитель из Турции. Мужчина не знает ни русского, ни английского. Несмотря на языковой барьер, от общения не отказывается и предлагает беседовать через онлайн-переводчик.

Турецкий дальнобойщик стоит в очереди 13 дней. На наш вопрос, как дается ему такое ожидание, утомленно качает головой. И что-то на турецком наговаривает в телефон. Спустя секунду на экране гаджета появляется ответ: «Я ушел из дома в прошлом месяце и до сих пор не вернулся!»

Максон едет из Узбекистана. Водитель находится еще в зоне ожидания, но, как говорится, на низком старте. Сегодня он планирует пересечь белорусско-литовскую границу. В «колейке» иностранец простоял всего четыре дня:

— У меня спецразрешение есть! — не без гордости говорит мужчина.

В Европу узбекский водитель везет удобрение. От привычного набора продуктов, которые брал в каденцию, пришлось отказаться в связи с новыми правилами:

— Раньше возил крупы, картошку, морковку, консервы… Сейчас — все! Только что-то перекусить!

К слову, бытовых проблем в зоне ожидания нет. Здесь есть и постирочная, и туалеты. Мы зашли в местное кафе. На скорую руку тут можно перекусить выпечкой, картошкой фри и другим фастфудом. А для тех, кто хочет подкрепиться посолиднее, есть комплексы обедов, которые ежедневно привозят из ресторанов.

— У кого есть в машине мультиварки или плита, готовят сами… Остальные — едят у нас, — рассказала продавец местного кафе. — Сейчас, конечно, дальнобойщиков стало больше. Соответственно, и работы тоже… Кто-то даже по две недели стоит в очереди!