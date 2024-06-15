закрыть
15 июня 2024, суббота, 11:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска уже три месяца снимает, как в «Минск-Мире» чинят крыльцо

2
  • 15.06.2024, 10:20
  • 2,966
Белоруска уже три месяца снимает, как в «Минск-Мире» чинят крыльцо

И что в итоге?

Минчанка Татьяна с апреля снимает видео в TikTok, как в доме «Волна» в «Минск-Мире» все это время чинят крыльцо. За три с лишним месяца никаких результатов. В комментариях горячо, обратил внимание CityDog.

Первый ролик в аккаунте минчанки появился в апреле этого года с подписью: «Что скажете о капитальном ремонте в новостройке 2020 года?»

@pantera_minsk #минскМир ♬ оригинальный звук - ALEX MUSIC

На видео — крыльцо в доме «Волна» в квартале «Минск-Мир». Татьяна объясняет, что никакого внешнего воздействия на плитку не было — она начала ссыпаться почти сразу же, как дом был сдан в эксплуатацию.

Под постом более 350 комментариев, в которых беларусы в основном ругают качество построек в районе:

«Минск-Мир» — это пережиток совдеповщины. Его просто разрекламировали как сверхсовременное жилье».

«Так, а что вы хотите, когда изначально там „квадрат“ был 700 евро?»

«Все максимально удешевлено: расценки на монтаж, стоимость материалов — на выходе получается подобное качество».

«Скажу как прораб, видя основание, на что была уложена плитка, и новая переложенная плитка так же отскочит через две зимы. И так каждые две зимы, и это максимум».

«Весь район через ж**у сделан. Про связь и интернет вообще молчу».

Но есть и такой: «Покрытие сняли для замены, а вам лишь бы скандал из всего сделать».

В ответ на последний комментарий Татьяна сняла еще несколько видео с разницей в пару месяцев. Крыльцо до сих пор точно в таком же виде, как и в апреле, — без плитки.

@pantera_minsk Ответ пользователю @konovalskaya #минскМир #плитка ♬ оригинальный звук - ALEX MUSIC

@pantera_minsk #минскМир ♬ Feel - Radio Edit - Robbie Williams

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко