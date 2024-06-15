Белоруска уже три месяца снимает, как в «Минск-Мире» чинят крыльцо 2 15.06.2024, 10:20

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И что в итоге?

Минчанка Татьяна с апреля снимает видео в TikTok, как в доме «Волна» в «Минск-Мире» все это время чинят крыльцо. За три с лишним месяца никаких результатов. В комментариях горячо, обратил внимание CityDog.

Первый ролик в аккаунте минчанки появился в апреле этого года с подписью: «Что скажете о капитальном ремонте в новостройке 2020 года?»

На видео — крыльцо в доме «Волна» в квартале «Минск-Мир». Татьяна объясняет, что никакого внешнего воздействия на плитку не было — она начала ссыпаться почти сразу же, как дом был сдан в эксплуатацию.

Под постом более 350 комментариев, в которых беларусы в основном ругают качество построек в районе:

«Минск-Мир» — это пережиток совдеповщины. Его просто разрекламировали как сверхсовременное жилье».

«Так, а что вы хотите, когда изначально там „квадрат“ был 700 евро?»

«Все максимально удешевлено: расценки на монтаж, стоимость материалов — на выходе получается подобное качество».

«Скажу как прораб, видя основание, на что была уложена плитка, и новая переложенная плитка так же отскочит через две зимы. И так каждые две зимы, и это максимум».

«Весь район через ж**у сделан. Про связь и интернет вообще молчу».

Но есть и такой: «Покрытие сняли для замены, а вам лишь бы скандал из всего сделать».

В ответ на последний комментарий Татьяна сняла еще несколько видео с разницей в пару месяцев. Крыльцо до сих пор точно в таком же виде, как и в апреле, — без плитки.