На Восточном фронте начались перемены 15.06.2024, 10:43

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Какие цели преследуют оккупанты в направлении Покровска и Константиновки?

На Восточном фронте, в районе Константиновки и Покровска Донецкой области, противник давит, пытаясь захватить дорогу, которая соединяет два населенных пункта и ведет на Краматорск, чтобы усложнить логистику. Против украинских частей воюют подразделения российских десантников, силы которых пополняются. В то же время украинская власть пытается эвакуировать местных жителей из городов и сел, чтобы обезопасить от обстрелов. Как будут развиваться события в Донецкой области, изучал Фокус.

Часов Яр: «Эвакуация спасает жизни»

Часов Яр — город, расположенный в Донецкой области, в 15 километрах от захваченного россиянами Бахмута. До начала полномасштабного вторжения Часов Яр был городом песчаных карьеров, глиняных ландшафтов и голубых озер. В нем проживало около 13 тысяч человек и украинские военные — поскольку населенный пункт расположен подальше от линии фронта, ВСУ там организовали мобильный госпиталь для военных.

Сейчас Часов Яр стал щитом, который сдерживает наступление российской армии, одним из ключевых населенных пунктов после захвата Бахмута на дороге противника к Константиновке.

В Часовом Яру осталось около 600 человек. Большинство местных эвакуировались еще осенью 2022 года, а также после взятия под контроль Бахмута летом 2023-го. Российская армия регулярно обстреливает жилые кварталы. Ежедневные взрывы заставляют местных ожидать в подвалах по несколько суток. Не работают магазины, но можно получить гуманитарную помощь.

«Вода есть, но сложно с гуманитарной продуктовой помощью, содействуют военные в случае необходимости, — говорит Фокусу начальник городской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус, — Мы стараемся создавать людям условия для жизни. Также медленно, но и вывозим всех желающих. Вчера вывезли одного парня, который потерял ранее ногу. За два дня до того была медицинская эвакуация — человек заболел, ему необходима была срочная госпитализация в Краматорск».

Чаус настаивает: местные власти постоянно призывают к эвакуации. «Каждый раз по-другому обращаемся. Листовками, лично, привозим видеообращения от родственников. Пытаемся объяснить: эвакуация реально спасает жизни», — отмечает он.

Эвакуация проводится не только из Часова Яра, но и других городков и сел Покровского, Краматорского, Бахмутского районов.

В окрестностях Часова Яра: городские бои

Российские войска, вероятно, достигли ограниченного прорыва в восточный пригород Часова Яра Донецкой области — в городских районах продолжаются ожесточенные бои, где Силы обороны Украины пытаются остановить продвижение оккупантов. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 12 июня. Аналитики отметили, что армия РФ также могла взять под контроль село Ивановское, расположенное к юго-востоку от Часова Яра. Сейчас россияне остаются на восточной стороне канала, который проходит через город, что является препятствием для их продвижения.

Украинские источники также свидетельствуют о сложной ситуации в районе города. В Генеральном штабе назвали ситуацию возле Часова Яра напряженной, однако об успехах противника не сообщают. «Принимаются меры по недопущению продвижения врага в глубину нашей территории», — говорится в официальном сообщении.

«Ситуация сложная, сохраняется информационная тишина, — говорит военный эксперт Михаил Жирохов, — Россиянам удалось оттянуть на Харьковщину резервы, которыми планировалось укрепить оборону на донецком направлении. Поэтому на харьковском направлении видим польские БТР «Росомаха», американские БТР «Страйкер», и подразделения, которые на фронте еще не были, находясь в оперативном резерве. Туда же перебросили некоторые подразделения с Херсонщины — ГУР, морскую пехоту. Очевидно, на двух направлениях сдерживать армию РФ сложно, поэтому была выбрана тактика не удержания позиций. ВСУ находятся на позициях на отдельных восточных участках фронта, пока наносят противнику существенный вред. Держатся за личный состав и технику, продвигаются к линии фортификации, которая будет прикрывать Константиновку и Славянск, параллельно дороге на Покровск. Где конкретно, сложно сказать, думаю, в районе населенных пунктов Красное, Стенки, Миролюбовка. Там есть высоты, которые с военной и географической точки зрения, позволяют организовать оборону».

Военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец говорит, что на Краматорском направлении противник планомерно и постепенно пытается реализовать свой замысел.

«Ему удалось силами передовых подразделений 98-й воздушно-десантной дивизии и средств усиления прорваться в черту города Часов Яр и взять под свой контроль почти половину микрорайона «Канал», где сейчас идут жесткие ближние бои в городской застройке. Наверное, ему удастся занять его полностью и выйти к мостовому переходу через канал по улице Кошевого», — объясняет он.

98-я воздушно-десантная дивизия из Иваново известна тем, что ее подразделения присутствовали в марте 2022 года под Киевом, участвовали в боях за село Мощун.

«У них значительно выше подготовка, чем у этих штрафных батов «Шторм-Z», которые навалом шли на Бахмут, — продолжает Михаил Жирохов. Для уличных боев необходима индивидуальная подготовка, артиллерия там работает очень ограниченно, танки не применяются».

И это важно, ведь вряд ли российские подразделения пойдут в этом районе, как когда-то шли на Бахмут.

В направлении Краматорска: возможны изменения

«Бахмут россияне взяли нахрапом за счет огромного количества живой силы, мясных штурмовиков Вагнера. По последним данным, Вагнер там потерял 8-12 тысяч человек за три-четыре месяца. Это огромные потери. Такие потери россияне себе не могут позволить Поэтому ищут варианты», — добавляет аналитик.

В частности, вооруженные силы РФ пытаются давить на село Клещеевка, обходя Часов Яр. Военные говорят, в Клещеевке сейчас ад, населенного пункта уже не существует.

По данным Машовца там действуют подразделения — 102-й мотострелковый полк, 72 отдельная мотострелковая бригада, 6-я гвардейская мотострелковая дивизия. Они, по словам Машовца, начали наступление на село Ивановское вдоль канала «Северский Донец — Донбасс» в южном направлении и атаковать через Клещеевку в юго-западном направлении. То есть вытесняя украинские подразделения.

Другими словами противник пытается обойти Часов Яр со стороны.

«Поэтому, собственно, как по мне, на Краматорском направлении в ближайшее время мы таки увидим концентрированные попытки противника добиться отхода ВСУ за канал южнее дороги Константиновка — Бахмут. В общем, при условии дальнейшего наращивания противником усилий на этом направлении, а оно, очевидно, так и будет, имеем все перспективы получить уже не просто тактические, а существенные оперативные неприятности», — говорит Машовец.

Часов Яр будет удержать довольно трудно. Бои, действительно, идут уже в самом городе. Об этом говорит и Михаил Жирохов. «Захватив Часов Яр, россияне могут выйти на оперативное пространство, перерезать дорогу, которая идет из Константиновки на Краматорск. И это будет проблематично для логистики», — добавляет он.

Эксперты отмечают, в случае потери опорного пункта Часов Яр противнику открывается дорога на Константиновку. У противника будет два варианта.

Первый — наступать в район Краматорска — до Белокузьминовки, где открытая местность.

Второй — пойти на Константиновку. Но в любом случае Константиновка попадает под огневой контроль, россияне смогут ее обстреливать еще интенсивнее.

Перерезать трассу на Покровск: остановить логистику

«Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении. С начала 13 июня и в течение суток российские захватчики 32 раза пытались вклиниться в боевые порядки защитников Украины вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Новопокровского, Калинового, Межевого, Новоселовки Первой и Яснобродовки. 24 вражеские атаки нашими воинами отражены. Восемь боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания российских захватчиков на указанном направлении», — говорится в сообщении Генштаба.

Константин Машовец считает, что на Покровском операционном направлении уже имеем полномасштабный тактический кризис, если противник введет сюда дополнительные силы, тактические успехи превратятся в оперативные.

«Очевидно, ВСУ на этом направлении пока не имеют возможности ни остановить, ни «купировать» наступление противника, который уже имеет устойчивую тенденцию к разрастанию в масштабах», — говорит он.

Враг стремится выйти к дороге Покровск-Константиновка. Если это произойдет, город Торецк окажется в «мешке». А в том районе, напомним, из-за укрепленных позиций и особого рельефа местности линия фронта не двигалась за время полномасштабного вторжения, и остается постоянной с 2015 года.

«Что будет делать главком Александр Сырский, сложно сказать, резервов у него мало. Все, кого сейчас мобилизуют, будут готовы только к августу. Если возьмут Часов Яр, решат ударить в тыл, то надо будет выходить к Константиновке. Сокращать линию фронта. Но пока об этом я могу говорить только теоретически, прогнозировать что-то сложно», — отмечает Михаил Жирохов.

В то же время аналитики обращают внимание, что у ВС РФ сил также не так много, как они говорят, и они распределяют их на харьковское направление. С Бахмутом сравнивать нельзя. «Россияне еще не начинали летнюю операцию. То, что мы увидели на Харьковщине — это первый эшелон. У них есть еще второй. У них существует дилемма: или усиливать харьковское направление или перебрасывать на донецкое и продвигаться здесь. Или есть еще третий вариант — увеличить линию фронта за счет Сумской области. Херсонское, Запорожское направление не рассматриваем. Там они ничего не могут делать», — добавляет эксперт.

В целом РФ продолжает воплощать свой замысел — выйти на админграницы Донецкой области. Однако это намерение она хоть и объявила в начале полномасштабного вторжения, имела определенные успехи — захват Бахмута и Авдеевки, но оно длительное время остается нереализованным.